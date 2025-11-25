Frauen Fußball-Nationalmannschaft im Ticker: Nations-League-Kracher – heiße Vorbereitung auf Spanien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Finalspiele der UEFA Women’s Nations League gegen Spanien gestartet. Nach dem Treffen in Frankfurt begann am Montagabend die erste Trainingseinheit – unter Flutlicht am DFB-Campus.

Trainingsauftakt in Frankfurt – mit Verzögerungen bei einzelnen Spielerinnen

Bis zum frühen Nachmittag versammelten sich die 23 nominierten Spielerinnen in Frankfurt. Um 16:30 Uhr begann dann das erste gemeinsame Training auf dem Gelände des DFB-Campus. Mit dabei waren auch drei Rückkehrerinnen: Rebecca Knaak, Sarai Linder und Torhüterin Ann-Katrin Berger. Sie hatten die letzte Maßnahme verletzungsbedingt verpasst.

Berger wird allerdings erst am Dienstag zur Mannschaft stoßen. Die Keeperin gewann am Wochenende mit ihrem Club Gotham FC die US-Meisterschaft und reist deshalb später an – in enger Abstimmung mit Verein und DFB.

Nations-League-Finale gegen Spanien rückt näher

Die Spannung steigt: Am Freitagabend (20:30 Uhr, live im ZDF) trifft die DFB-Elf in Kaiserslautern auf Titelverteidiger Spanien, ehe es am Dienstag, den 2. Dezember (18:30 Uhr, live in der ARD), zum Rückspiel in Madrid kommt. Für Bundestrainer Christian Wück und sein Team geht es um den Titel – aber auch um ein wichtiges Signal im internationalen Frauenfußball.

Nachnominiert wurde am Sonntag zudem Linda Dallmann. Die Bayern-Spielerin ersetzt Lea Schüller, die aus familiären Gründen nicht anreisen kann.

Fokus liegt auf Stabilität und Anpassung

Nach dem holprigen Olympia-Sommer steht die deutsche Mannschaft vor der Herausforderung, Stabilität ins Spiel zu bringen und gleichzeitig auf die Stärken der Spanierinnen zu reagieren. Die intensive Vorbereitung unter der Leitung von Christian Wück ist darauf ausgerichtet, defensiv kompakt zu stehen und die eigene spielerische Klasse auszuspielen.

Die ersten Eindrücke vom Trainingsauftakt zeigen ein konzentriertes Team, das sich der Herausforderung bewusst ist. Die nächsten Tage werden entscheidend, um Feinabstimmungen vorzunehmen – bevor es dann am Freitag ernst wird.

Quelle DFB Ticker