Frauen Fußball Nationalmannschaft: Das ist der Frauen-DFB Kader im April gegen Österreich

Bundestrainer Christian Wück hat für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich einen 23-köpfigen Frauen‑DFB Kader nominiert. Im Aufgebot kehrt Cora Zicai vom VfL Wolfsburg zurück, nachdem sie zuletzt aufgrund eines krankheitsbedingten Trainingsrückstands gefehlt hatte. Der Kader soll die erfolgreiche Startphase in die WM‑Qualifikation fortsetzen und umfasst neben etablierten Kräften auch junge Perspektiven. Die beiden Partien am 14. und 18. April sind wichtige Tests auf dem Weg zur WM 2027.

Kader-Nominierung: 23 Spielerinnen inklusive Rückkehrerin Cora Zicai

Für die beiden anstehenden WM‑Qualifikationsspiele der deutschen Frauen‑Nationalmannschaft gegen Österreich hat Bundestrainer Christian Wück seinen 23‑köpfigen Kader benannt. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg kehrt ins DFB‑Team zurück, nachdem sie zuletzt aufgrund eines krankheitsbedingten Trainingsrückstands gefehlt hatte. Die Nominierung umfasst sowohl Routiniers als auch jüngere Spielerinnen aus der Bundesliga und dem Ausland, um für die Herausforderungen in der Qualifikation gerüstet zu sein.

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Wücks Statement und U‑23‑Plan mit Larissa Mühlhaus

Christian Wück kommentierte die Auswahl mit den Worten: „Wir haben einen starken Kader und setzen auf die Spielerinnen, mit denen wir erfolgreich in die WM‑Qualifikation gestartet sind“. Gleichzeitig betonte er die Rückkehrerinnenrolle von Zicai: „Mit Cora begrüßen wir zudem eine Rückkehrerin. Bei Larissa Mühlhaus haben wir uns – wie auch schon bei anderen Spielerinnen – dafür entschieden, sie in der U 23‑Nationalmannschaft weiter Spielpraxis sammeln zu lassen. Wir stehen hier in engem Austausch mit dem Trainer*innenteam der U 23, so dass wir Larissa und selbstverständlich auch weitere Spielerinnen im Blick behalten.“

Wücks Aussage unterstreicht die strategische Verzahnung zwischen A‑Team und U‑23, um Talente Schritt für Schritt zu integrieren. Larissa Mühlhaus bleibt daher vorerst außerhalb des A‑Aufgebots, um bei der U‑23 regelmäßige Einsatzzeiten zu bekommen und Spielpraxis zu sammeln.

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Verletzungen: Bühl, Kleinherne und Schulze Solano fehlen

Verzichten muss Bundestrainer Christian Wück weiterhin verletzungsbedingt auf Stammkraft Klara Bühl (FC Bayern München). Auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) fehlen nach wie vor im Aufgebot. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen zwar wieder im Mannschaftstraining, für eine Nominierung für die Länderspiele im April kommt der Einsatz jedoch noch zu früh.

Der aktuelle medizinische Status dieser Spielerinnen zeigt Fortschritte im Reha‑ und Mannschaftstraining, jedoch bleibt die Diagnose und Ausfallzeit so weit, dass Wück sie nicht riskieren will. Insgesamt stehen zehn Spielerinnen auf Abruf bereit, sieben von ihnen wurden für die U 23‑Nationalmannschaft nominiert, was die Tiefe des Kaders und die Planungen für kurzfristige Ergänzungen dokumentiert.

Spiel 1 in Nürnberg: Termin, Stadion und Tickets

Das erste von zwei Nachbarschaftsduellen mit Österreich bestreiten die DFB‑Frauen am Dienstag, 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF), im Max‑Morlock‑Stadion in Nürnberg. Bereits knapp 20.000 Tickets wurden verkauft, Eintrittskarten sind weiterhin über das DFB‑Ticketportal erhältlich. Der Anpfiff und die Live‑Übertragung im ZDF ermöglichen einer breiten Öffentlichkeit, das Spiel gegen den Nachbarn zu verfolgen.

Die Spielstätte Max‑Morlock‑Stadion bietet die Kulisse für ein wichtiges Heimspiel in der WM‑Qualifikation; die Erwartungen an die Atmosphäre sind hoch, da bereits viele Tickets verkauft wurden. Gleichzeitig dient die Partie als sportlicher Gradmesser gegen einen regionalen Rivalen und für die taktische Weiterentwicklung der Mannschaft.

Wücks Vorfreude und Zielsetzung für die WM‑Qualifikation

„Wir freuen uns sehr auf Nürnberg und die fantastische Atmosphäre, die uns dort erwartet“, sagt Unterfranke Wück. „Unser Ziel ist es, ein begeisterndes Spiel zu zeigen. Wir sind wir fest davon überzeugt, mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken den nächsten wichtigen Schritt auf unserem Weg zur WM 2027 gehen zu können.“

Wücks Worte fassen die Ambition und die Rolle der heimischen Fans zusammen; die Partie soll sportlich überzeugen und Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben in der Qualifikation bringen. Die klare Zielsetzung lautet, den nächsten Schritt Richtung WM 2027 in Brasilien zu machen.

Rückspiel in Österreich und Qualifikationsmodus

Das Rückspiel in Österreich findet wenige Tage später am Samstag, 18. April (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de), in Ried im Innkreis statt. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM‑Endrunde 2027 in Brasilien.

Die Zweit‑, Dritt‑ und Viertplatzierten der Liga A können sich noch Teilnahmeplätze über die Play‑offs sichern. Damit bleiben die beiden Partien gegen Österreich sportlich bedeutsam, da sie Auswirkungen auf die Tabellensituation und mögliche Direktqualifikation oder Play‑off‑Weg haben.

Der Kader für die WM‑Qualifikation gegen Österreich am 14. April in Nürnberg und am 18. April 2026 in Ried

Tor

Ann‑Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC), Stina Johannes (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (FC Bayern München)

Abwehr

Giulia Gwinn (FC Bayern München), Franziska Kett (FC Bayern München), Rebecca Knaak (Manchester City), Camilla Küver (VfL Wolfsburg), Sarai Linder (VfL Wolfsburg), Janina Minge (VfL Wolfsburg), Jella Veit (Eintracht Frankfurt), Carlotta Wamser (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff

Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (Olympique Lyon), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Linda Dallmann (FC Bayern München), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Shekiera Martinez (West Ham United), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Manchester United), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt), Cora Zicai (VfL Wolfsburg)