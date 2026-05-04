Frauen Fußball live im ZDF: Bundesliga & DFB-Pokal-Finale: VfL Wolfsburg – FC Bayern München

Nur drei Tage nach dem Halbfinal-Aus in der UEFA Champions League stehen die Fußballerinnen des FC Bayern München schon wieder im Fokus. Zum Abschluss des 24. Spieltags der Frauen-Bundesliga geht es am Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen die TSG Hoffenheim, live zu sehen ab 17.50 Uhr im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Kommentiert wird die Partie von Meili Scheidemann.

Meisterinnen mit nächstem Ziel Double

Für die Bayern-Frauen, die sich den deutschen Meistertitel bereits am 23. Spieltag gesichert hatten, kommt das Duell mit Hoffenheim in einer besonderen Phase. Erst am Sonntag waren sie in Barcelona vor 1,688 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern live im ZDF aus ihren Triple-Träumen gerissen worden, nun richtet sich der Blick auf das Double. Dafür braucht es allerdings noch das DFB-Pokalfinale gegen Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg.

Pokalfinale in Köln mit ZDF-Übertragung

Das Endspiel im 46. DFB-Pokal der Frauen steigt am Donnerstag, 14. Mai 2026, im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Dort treffen mit dem elfmaligen Pokalsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Bayern München die Dauerrivalinnen der vergangenen Spielzeiten aufeinander. Zuletzt entschied Wolfsburg 2024 das Finale gegen Bayern für sich, in der zurückliegenden Saison setzten sich die Münchnerinnen im Endspiel gegen die Frauen von Werder Bremen durch.

Die Vorberichterstattung im ZDF beginnt an Christi Himmelfahrt um 15.40 Uhr, der Anstoß folgt um 16.00 Uhr. Durch den Fußball-Nachmittag führt Moderator Sven Voss, Kathrin Lehmann steuert ihre Expertise bei, kommentiert wird die Übertragung von Claudia Neumann. Das DFB-Pokalfinale wird zudem mit Audiodeskription angeboten.

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Nachwuchsreporterin Cleo mischt im Livestream mit

Auch im ZDF-Livestream gibt es für das Pokalfinale eine besondere Konstellation. Die zwölfjährige Cleo aus Regensburg hat sich bei einer Mitmach-Aktion des Kinderkanals KiKA unter Hunderten von Bewerbungen durchgesetzt und wird das Endspiel live begleiten. Am 14. Mai 2026 ist sie in Köln beim Duell zwischen Wolfsburg und Bayern gemeinsam mit ZDF-Kommentator Gari Paubandt im ZDF-Livestream des DFB-Pokalfinales im Einsatz.

Weiteres Frauenfußball-Highlight Ende Mai

Nur wenig später folgt im ZDF das nächste Topspiel im Frauenfußball. Am Samstag, 23. Mai 2026, um 18.00 Uhr steht in Oslo das Finale der UEFA Champions League der Frauen auf dem Programm. Im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal ist dann das Endspiel zwischen dem Bayern-Bezwinger FC Barcelona und Olympique Lyon zu sehen.