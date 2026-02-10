Frauen Fußball Länderspiele in der WM-Quali: DFB-Frauen in Ried gegen Österreich

Die DFB-Frauen bestreiten ihr Rückspiel in der WM-Qualifikation gegen Österreich im Stadion Ried. Das Nachbarschaftsduell findet am 18. April statt, Anstoß ist um 18.00 Uhr, wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) bekanntgab. Vier Tage zuvor steigt das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg. Die Begegnungen gehören zum zweiten Block der Gruppenphase im Kampf um die Tickets für die WM 2027 in Brasilien.

Austragungsort Ried: Rückspiel im Nachbarschaftsduell

Der ÖFB bestätigte den Spielort und die Anstoßzeit offiziell und setzte damit den Rahmen für das Heimspiel der Österreicherinnen in Ried. Das Stadion Ried wird damit Schauplatz des Rückspiels, in dem es für beide Teams um wichtige Zähler in der Qualifikation geht. Im direkten Vergleich erwartet die Zuschauer ein intensives Länderspiel mit lokalem Brisanzfaktor.

Spielplan der DFB-Frauen in der Qualifikation

Die DFB-Auswahl startet die Qualifikation am 3. März in Dresden gegen Slowenien (17.45 Uhr) und reist am 7. März zum Auswärtsspiel nach Stavanger in Norwegen (18.00 Uhr). Das Hin- und Rückspiel gegen Österreich bildet Mitte April/Anfang Mai einen wichtigen Block; das Hinspiel ist vier Tage vor dem Spiel in Ried im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg angesetzt. Nach dem zweiten Duell mit Norwegen am 5. Juni in Köln beendet Bundestrainer Christian Wücks Mannschaft die Qualifikation am 9. Juni in Slowenien.

Modus und Bedeutung: Nur Gruppensieger sichern WM-Ticket

In der Gruppenphase geht es um direkten Einzug zur WM 2027 in Brasilien: Nur die Gruppensieger erhalten die direkten Tickets. Damit besitzt jedes Spiel, ob Heim- oder Auswärtspartie, hohe Bedeutung für die Chancen der DFB-Frauen. Der sportliche Fokus liegt klar auf einer stabilen Leistung über alle Spieltage, um den Platz an der Sonne der Gruppe zu ergattern.