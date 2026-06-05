Frauen Fußball Länderspiel heute: WM-Qualifikation gegen Norwegen: Keeperin Berger ist bereit

Mit einem Länderspielsieg gegen Norwegen heute am Freitag kann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das WM-Ticket für Brasilien 2027 perfekt machen. Bundestrainer Christian Wück kann dabei auf Ann-Katrin Berger setzen, die ihre Bauchverletzung aus der Vorwoche offenbar überwunden hat. Zudem wird Sjoeke Nüsken in Köln erstmals als Kapitänin auflaufen. Das Spiel wird am Freitagabend in der ARD gezeigt, die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Anstoß ist um 20:35 Uhr.

Berger steigert Belastung bis zum Abschlusstraining

Wück erklärte am Donnerstag auf der Pressekonferenz: „Wir gehen alle davon aus, dass Ann-Katrin spielen wird“. Die Torhüterin hatte vor zwei Wochen eine Bauchverletzung erlitten, steigerte ihr Pensum in den vergangenen Tagen aber Schritt für Schritt bis auf 100 Prozent im Abschlusstraining. „Sie hat immer ein positives Signal gegeben“, sagte der Bundestrainer mit Blick auf die 100-prozentige Belastung vor dem wichtigen Spiel in Köln.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Am Freitagabend will das DFB-Team in Köln vor heimischem Publikum die Qualifikation unter Dach und Fach bringen. Anpfiff ist um 20.35 Uhr, die Partie läuft live im Ersten und bei sportschau.de. Wück betonte den Fokus auf den eigenen Auftritt: „Wir wissen, dass wir uns direkt qualifizieren können. Und so wollen wir auch ins Spiel reingehen. Wir wollen mit den Zuschauern im Rücken, in diesem wirklich tollen Stadion, unsere beste Leistung abrufen“, sagte er, „und dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“ Für die Begegnung wurden bislang mehr als 29.000 Tickets verkauft.

Abwehrumbau ohne Gwinn, Kett und Minge

Wie die Defensive gegen Norwegen genau aussehen wird, ließ der 52-Jährige offen. Klar ist aber, dass er umbauen muss. Spielführerin Giulia Gwinn und Franziska Kett fehlen verletzt, Vize-Kapitänin Janina Minge ist wegen einer Rotsperre nicht dabei.

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In der Abwehr könnte neben der fest eingeplanten Rebecca Knaak von Manchester City auch Kathrin Hendrich ihr Comeback geben. Die 34-Jährige, die inzwischen bei den Chicago Stars spielt, bringt mit 90 Länderspielen die meiste Erfahrung im aktuellen Kader mit.

Nüsken übernimmt erstmals die Kapitänsbinde

Für Sjoeke Nüsken wird der Abend in Köln zu einem besonderen Moment. Die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea führt die DFB-Frauen erstmals als Kapitänin auf das Feld. „Es ist eine unglaubliche Ehre, als Kapitänin auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte sie. „Meine ganze Familie ist im Stadion, wir werden den Moment gemeinsam genießen. Noch ist es ein kleiner Traum, aber wenn ich da morgen stehe, wird er wahr.“

Direkter Weg zur WM oder Umweg über Ljubljana

Schon ein Remis reicht dem deutschen Team, um am Dienstag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana um 18 Uhr gegen Slowenien weiter alles in der eigenen Hand zu behalten. Dann würde die Auswahl auch im Duell mit dem ZDF-Übertragungspartner aus eigener Kraft auf Kurs bleiben. Sollte das nicht gelingen, droht der Umweg über die Play-offs.

Zuvor hatte Deutschland das Hinspiel in Norwegen deutlich mit 4:0 gewonnen.

Liveticker heute

12:43 Uhr RheinEnergieSTADION mit 30.000 Zuschauer Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Wie der DFB berichtet, sind bereits 30.000 Tickets verkauft.



09:18 Uhr Ohne Gwinn, dafür ist Sjoeke Nüsken DFB Kapitänin DFB Kapitänin wird Sjoeke Nüsken sein, da Giulia Gwinn verletzt fehlen wird.

