Frauen Fußball heute ZDF live: Deutschland gegen Island – Hrubesch warnt

Hrubesch fordert vollen Einsatz gegen Island: Kein Spiel für Selbstläufer

In der anstehenden Begegnung der EM-Qualifikation richten die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft ihren Blick fest auf Island. Mit dem Ziel, den nächsten Sieg einzufahren, unterstreicht Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch die Bedeutung der vollständigen Hingabe. „Wir haben schon gegen sie gespielt, wir wissen auch, dass es kein Selbstgänger ist. Man muss schon alles investieren, was man hat“, betont Hrubesch im Vorfeld des Spiels am Dienstag um 18.10 Uhr, das live im ZDF übertragen wird. Nach einem knappen Sieg gegen Österreich, bei dem das Team einen 0:2-Rückstand aufholte, warnt er vor einer erneut trägen Anfangsphase.

Auftakt mit Lektionen

Die Vize-Europameisterinnen stehen vor einer wichtigen Prüfung. Nach dem Aufholkampf im Auftaktspiel gegen Österreich, das mit einem 3:2 endete, mahnt Hrubesch zur Wachsamkeit und fordert, dass seine Mannschaft die Partie von Beginn an dominiert. Diese Begegnung ist auch eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Frankreich, bei denen jede Chance zur Einspielung genutzt werden soll.

Olympische Vorbereitungen und personelle Wechsel

Mit Blick auf die olympischen Spiele und den Wechsel auf der Position des Bundestrainers – Christian Wück übernimmt nach den Spielen –, ist jedes Spiel ein Baustein für die Zukunft. Die deutsche Mannschaft möchte diesen Weg fortsetzen und stark in das Turnier starten. Wück, der bereits als Zuschauer im Stadion sein wird, blickt gespannt auf die Leistung seines zukünftigen Teams.

Die Herausforderung Island

In der letzten Saison traf das DFB-Team in der Nations League auf Island und zeigte sowohl Zuhause als auch auswärts, dass Siege hart erkämpft werden müssen. Ein Heimsieg von 4:0 und ein mühsamer 2:0 Auswärtssieg unterstreichen, dass die isländische Mannschaft nicht zu unterschätzen ist. Mit der Möglichkeit, die Führung in der Gruppe A 4 zu übernehmen, steht viel auf dem Spiel.

Der Kampf um die EM-Qualifikation

In der Gruppe A 4 bietet sich die deutsche Mannschaft die Chance, mit einem Sieg gegen Island die Tabellenführung zu übernehmen. Mit Blick auf die EM 2025 in der Schweiz ist jeder Punkt entscheidend für die direkte Qualifikation, während die Teams auf den dritten und vierten Plätzen sich durch die Play-offs kämpfen müssen.

FAQ’s

Wie steht Deutschland in der Qualifikation zur EM 2025? Deutschland hat die Möglichkeit, mit einem Sieg über Island die Führung in der Gruppe A 4 zu übernehmen. Bisher zeigen die Leistungen, dass das Team gut aufgestellt ist, um sich direkt für die Europameisterschaft zu qualifizieren.

Was bedeutet dieses Spiel für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele? Jedes Spiel in der Qualifikation dient auch als Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Horst Hrubesch und das Team nutzen diese Gelegenheiten, um sich einzuspielen und Taktiken zu verfeinern. Es ist eine wichtige Phase, in der sich das Team finden und stärken muss.

Wie schätzt Hrubesch die isländische Mannschaft ein? Hrubesch mahnt zur Vorsicht und betont, dass Island kein leichter Gegner ist. Die deutschen Spielerinnen müssen von Anfang an konzentriert sein und alles investieren, um sich gegen die kampfstarken Isländerinnen durchzusetzen. Er erinnert an die vorherigen Begegnungen, die gezeigt haben, dass ein Sieg gegen Island hart erkämpft werden muss.