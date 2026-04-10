Frauen Fußball heute: WM-Qualifikation Länderspiele der DFB-Frauen live im ZDF: Deutschland – Österreich

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit reichlich Rückenwind in das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich. Am Dienstag, 14. April 2026, überträgt das ZDF ab 17.55 Uhr die Partie aus Nürnberg live im TV und im ZDF-Streaming-Portal.

Im Max-Morlock-Stadion will die DFB-Auswahl den nächsten Schritt in Richtung WM 2027 in Brasilien machen. Anstoß gegen die Österreicherinnen ist um 18.15 Uhr.

Live aus Nürnberg im ZDF

Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Übertragung des dritten von sechs WM-Qualifikationsspielen. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann die Begegnung ein, den Kommentar liefert Claudia Neumann.

Für die deutsche Mannschaft geht es nach einem gelungenen Auftakt selbstbewusst weiter: Zum Start setzte sich das Team mit 5:0 gegen Slowenien durch, anschließend folgte ein 4:0-Erfolg in Norwegen. Damit führt Deutschland die Qualifikationsgruppe A4 an.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe A4, Österreich unter Druck

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Auch das letzte Spiel live im Fernsehen

Auch das abschließende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen wird im ZDF zu sehen sein: Am Dienstag, 9. Juni 2026, tritt die Mannschaft in Slowenien an, ebenfalls live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal.