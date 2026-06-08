Frauen Fußball heute WM 2027 – Bundestrainer Wück fliegt demnächst nach Brasilien zur Quartier-Suche

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation der deutschen Fußballerinnen treibt Bundestrainer Christian Wück die Planung für die Endrunde 2026 in Brasilien voran. Der 53-Jährige will noch in diesen Tagen ins Gastgeberland reisen, um das Basecamp der Nationalmannschaft möglichst zügig einzugrenzen.

Basecamp-Pläne sollen schnell konkret werden

Wück machte vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag um 18.00 Uhr im ZDF in Slowenien deutlich, dass er die Vorbereitungen früh auf ein belastbares Fundament stellen will. „Ich möchte so schnell wie möglich die Pläne rund um das Basecamp enger schnüren“, sagte der Bundestrainer. Zugleich ließ er offen, wann die Entscheidung endgültig fallen wird. „Ich weiß noch nicht, wann wir es endgültig festmachen. Aber ich möchte so schnell wie möglich im Kopf haben, was uns erwartet.“

Die WM in Brasilien findet vom 24. Juni bis 25. Juli des kommenden Jahres statt. Der deutsche Verband will dafür schon jetzt die organisatorischen Weichen stellen, damit das Team in der Endrunde optimale Bedingungen vorfindet.

Scouting-Touren und Länderspiele ab Oktober

Auch die nächsten Schritte im Kalender stehen für Wück bereits fest. Die nächsten Länderspiele sind laut dem Coach ab Oktober angesetzt und sollen gezielt als Vorbereitungsphase genutzt werden. „Das werden für uns Spiele sein, die wir als Vorbereitungsmaßnahmen nutzen. Mit Blick auf die Gegner werden wir die bestmöglichen Lösungen suchen mit unserem Orga-Team“, sagte er.

Vorher planen Wück und sein Umfeld mehrere Scouting-Touren sowie Besuche bei den Vereinen, um sich ein möglichst genaues Bild zu machen. Die Partie am Dienstag in Ljubljana, ausgerechnet an Wücks 53. Geburtstag, hat sportlich kaum noch Gewicht. Der zweimalige Weltmeister hatte sich bereits am vergangenen Freitag mit dem 2:0 gegen Norwegen das WM-Ticket gesichert.