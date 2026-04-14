Frauen Fußball heute live im TV – 3:0 Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Österreich im Free-TV?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft empfängt am Dienstag, 14. April, Österreich in Nürnberg – das WM-Qualifikationsspiel wird im Free-TV übertragen. Das ZDF beginnt mit der Live-Übertragung um 17.55 Uhr, Anstoß ist um 18.15 Uhr. Parallel läuft die Partie auch im Livestream auf zdf.de.

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WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen

Deutschland gegen Österreich erneut in Nürnberg

Für die Österreicherinnen ist das Los alles andere als freundlich: Nach der EM-Qualifikation 2024 und der Nations League 2025 trifft das Team schon wieder auf Deutschland. In bislang sieben Duellen setzte es für Österreich sieben Niederlagen gegen die DFB-Frauen.

Der Deutsche Fußball-Bund setzt dabei auf ein vertrautes Setting. Wie beim 4:1-Erfolg vor einem Jahr steigt das Spiel erneut in Nürnberg, wo die Auswahl den dritten Sieg im dritten Spiel der WM-Qualifikation anpeilt – nach dem 5:0 gegen Slowenien und dem 4:0 in Norwegen.

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Liveticker heute Deutschland Österreich 3:0

19:43 Uhr 3:0 durch Nüsken 3:0 durch Nüsken

19:00 Uhr Halbzeit Verdientes 1:0 zur Halbzeit – die Chancenverwertung hätte besser esein können, aber viel mehr war nicht drin. Deutschland muss auf Nr. 7 die DFB-Kapitän verzichten.

18:49 Uhr Gwinn muss raus DFB Kapitänin fällt bei einem Foul auf die Schulter. Will nicht raus, muss aber. Der Bundestrainer nimmt da Rücksicht auf den FC Bayern, der bald im Champions League Halbfinale steht.

18:33 Uhr 1:0 für Deutschland durch Ayomi 1:0 für Deutschland!



18:25 Uhr 1.Chance Außennetz durch Ayomi Nicole Ayomi in der 10.Spielminute mit dem ersten Abschluß, doch von rechts geht der Ball nur ins Außennetz! Deutschland ist gut im Spiel. Kurz danach Nüsken mit der 2.Chance!



18:15 Uhr Anpfiff - Es geht los Es geht los in Nürnberg!



15:10 Uhr Ein Sieg wäre fast schon die WM-Qualifikation! Gewinnt Deutschland heute und am Samstag, wäre man mit 12 Punkten nach 4 Spielen ganz oben. Abhängig wie Norwegen gegen Slowenien spielt, könnte das schon die Vorentscheidung sein.

13:16 Uhr Die Aufstellung So könnte Deutschland heute auflaufen: Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß, Nüsken – Dallmann, Brand, Endemann – Anyomi

09:47 Uhr Anpfiff DFB Kapitänin Gwinn sagt im DFB.de Interview : „Die WM 2027 ist nicht mehr so weit weg“ – nun heisst es das Team weiter zu formen und sich auf das Turnier in Brasilien zu freuen.

22:35 Uhr Anpfiff Bundestrainer Christian Wück in der DFB Pressekonferenz nach de rFrage des Wm Titels: „Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.“

18:17 Uhr Morgen um 18:15 Uhr geht es los In knapp 24 Stunden schalten wir ZDF ein – dann läuft live aus Nürnberg die TV-Übertragung. Das ZDF begleitet die Begegnung live aus Nürnberg mit Katja Streso in der Moderation. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann das Geschehen ein, den Kommentar übernimmt Claudia Neumann.

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Übertragung im ZDF mit Lehmann, Streso und Neumann

Das ZDF begleitet die Begegnung live aus Nürnberg mit Katja Streso in der Moderation. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann das Geschehen ein, den Kommentar übernimmt Claudia Neumann.

Die Partie ist das dritte von sechs WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußballerinnen. Mit den Erfolgen gegen Slowenien und in Norwegen führt Deutschland die Gruppe A4 an und geht entsprechend selbstbewusst in das Duell mit Österreich.

Tabelle der Gruppe A4, Österreich unter Druck

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Auch das Rückspiel und das letzte Quali-Spiel live

Das Rückspiel zwischen Österreich und Deutschland findet am Samstag, 18. April, ab 18 Uhr in Ried statt.

Die ARD zeigt das Spiel dann allerdings gar nicht im Free-TV, sondern nur im Livestream auf Sportschau.de.

Darüber hinaus läuft auch das abschließende WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen live im ZDF: Am Dienstag, 9. Juni 2026, gastiert die Mannschaft in Slowenien, ebenfalls im Free-TV und im ZDF-Streaming-Portal.