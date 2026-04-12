Frauen Fußball heute: Wer überträgt Länderspiel Deutschland gegen Österreich im Free-TV?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft empfängt am Dienstag, 14. April, Österreich in Nürnberg – das WM-Qualifikationsspiel wird im Free-TV übertragen. Das ZDF beginnt mit der Live-Übertragung um 17.55 Uhr, Anstoß ist um 18.15 Uhr. Parallel läuft die Partie auch im Livestream auf zdf.de.

Deutschland gegen Österreich erneut in Nürnberg

Für die Österreicherinnen ist das Los alles andere als freundlich: Nach der EM-Qualifikation 2024 und der Nations League 2025 trifft das Team schon wieder auf Deutschland. In bislang sieben Duellen setzte es für Österreich sieben Niederlagen gegen die DFB-Frauen.

Der Deutsche Fußball-Bund setzt dabei auf ein vertrautes Setting. Wie beim 4:1-Erfolg vor einem Jahr steigt das Spiel erneut in Nürnberg, wo die Auswahl den dritten Sieg im dritten Spiel der WM-Qualifikation anpeilt – nach dem 5:0 gegen Slowenien und dem 4:0 in Norwegen.

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Übertragung im ZDF mit Lehmann, Streso und Neumann

Das ZDF begleitet die Begegnung live aus Nürnberg mit Katja Streso in der Moderation. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann das Geschehen ein, den Kommentar übernimmt Claudia Neumann.

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Die Partie ist das dritte von sechs WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußballerinnen. Mit den Erfolgen gegen Slowenien und in Norwegen führt Deutschland die Gruppe A4 an und geht entsprechend selbstbewusst in das Duell mit Österreich.

Tabelle der Gruppe A4, Österreich unter Druck

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Auch das Rückspiel und das letzte Quali-Spiel live

Das Rückspiel zwischen Österreich und Deutschland findet am Samstag, 18. April, ab 18 Uhr in Ried statt.

Die ARD zeigt das Spiel dann allerdings gar nicht im Free-TV, sondern nur im Livestream auf Sportschau.de.

Darüber hinaus läuft auch das abschließende WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen live im ZDF: Am Dienstag, 9. Juni 2026, gastiert die Mannschaft in Slowenien, ebenfalls im Free-TV und im ZDF-Streaming-Portal.