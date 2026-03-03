Frauen Fußball heute: Wer überträgt heute das Länderspiel Deutschland?

Die ARD zeigt das WM‑2027 Qualifikationsspiel Deutschland gegen Slowenien am Dienstag live im Free‑TV und parallel im Stream auf sportschau.de. Die Übertragung startet um 17.15 Uhr, Anpfiff im Rudolf‑Harbig‑Stadion in Dresden ist um 17.45 Uhr. Moderatorin und Reporterin Stephanie Baczyk berichtet vor Ort, als Expertin begleitet die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult die Sendung.

Frauen Fußball heute im TV: ARD überträgt Deutschland – Slowenien live

Die ARD übernimmt die Live‑Übertragung des Auftaktspiels in die Qualifikation zur FIFA Frauen‑WM 2027 im Free‑TV. Zuschauer haben die Wahl zwischen klassischem Fernsehen und dem Livestream auf sportschau.de; die Sendung beginnt um 17.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 17.45 Uhr. Die Übertragung deckt das Spielgeschehen, Vorberichte und Expertenanalysen ab und bietet damit eine vollständige Live‑Berichterstattung zur WM‑Qualifikation.

Kommentatorin, Expertin und Übertragungsdetails

Vor Ort berichtet Stephanie Baczyk als ARD‑Reporterin, Almuth Schult steht als Expertin zur Seite und bringt ihre Erfahrung aus 66 Länderspielen ein. Die Redaktion schaltet pünktlich zum Übertragungsbeginn auf die live‑Produktion; parallel bietet sportschau.de einen Stream für mobile Endgeräte und Nutzer ohne TV‑Gerät. Für Fans, die das Spiel verfolgen wollen, sind sowohl Free‑TV als auch Online‑Streaming damit gewährleistet.

TV‑Plan: Weitere Übertragungen in der Qualifikation

Das Spiel gegen Slowenien eröffnet Gruppe A, zu der auch Norwegen und Österreich gehören. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 7. März in der Lyse Arena in Stavanger gegen Norwegen (Anstoß 18.00 Uhr) — dieses Spiel zeigt das ZDF live. Die Partie gegen Österreich in Nürnberg (Max‑Morlock‑Stadion) ist für den 14. April angesetzt (Anstoß 18.15 Uhr, live im ZDF). Das Rückspiel gegen Österreich folgt am 18. April in Ried (Anstoß 18.00 Uhr). Damit stehen für Zuschauer mehrere Live‑TV‑Termine in den kommenden Wochen fest.

Kontext für Zuschauer: Spielort, Kader und Fan‑Infos

Das Duell im Rudolf‑Harbig‑Stadion in Dresden markiert den Start der WM‑Qualifikation für die DFB‑Frauen; Bundestrainer Christian Wück will nach dem Nations‑League‑Finale Schwung mitnehmen. Wück nominierte ein Aufgebot mit Rückkehrern wie Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) und Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) sowie erstmals Jella Veit. Ausfälle durch muskuläre Probleme betreffen unter anderem Sophia Kleinherne; für verletzte Spielerinnen wie Selina Cerci rückten Ersatzspielerinnen nach. Zuschauer, die das Spiel vor Ort besuchen, finden offizielle Hinweise zu Einlass und Stadionregeln auf der DFB‑Seite; zudem bietet der DFB ein Mitfahrportal unter fanfahrt.dfb.de an.

Liveticker ab Dienstag Mittag

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.