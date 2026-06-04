Frauen Fußball heute: Wer überträgt Deutschland – Norwegen live im Free-TV? ARD oder ZDF?

Die DFB-Frauen können am Freitagabend in Köln einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2027 machen. Gegen Norwegen fehlt der Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück nur noch ein Sieg für das direkte Ticket, nach dem 0:0 gegen Österreich steht sie allerdings unter Druck. Die gute Nachricht für alle Fans: Das Spiel läuft live im Free-TV.

ARD zeigt das WM-Qualifikationsspiel live

Die Partie Deutschland gegen Norwegen findet am Freitag, 5. Juni, statt, Anstoß im Kölner RheinEnergieSTADION ist um 20.35 Uhr. Übertragen wird das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen live in der ARD, die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr.

Wer die Begegnung im Netz verfolgen möchte, kann den Livestream auf Sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek abrufen.

Großes Heimspiel in Köln

Erstmals steigt das Duell in der Kölner Arena, mehr als 25.000 Tickets waren im Vorfeld bereits verkauft. Die Voraussetzungen für ein echtes Spitzenspiel sind damit gegeben, zumal Deutschland die Qualifikationsgruppe A4 anführt und mit einem Erfolg gegen den direkten Verfolger den WM-Startplatz 2027 in Brasilien vorzeitig sichern kann.

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Auch das Hinspiel im März spricht für die DFB-Auswahl, damals setzte sich das Team deutlich mit 4:0 durch.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 0 Slowenien Frauen WM-Qualifikation der Frauen Norwegen Frauen 0 4 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen 0 0 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Wück ohne Gwinn, Bühl zurück

Personell muss Wück auf Giulia Gwinn verzichten. Die Kapitänin fällt nach einer Schulter-Operation aus. Dafür gibt es positive Nachrichten im Kader: Klara Bühl steht nach überstandener Wadenverletzung wieder im Aufgebot. Ebenfalls zurück sind Sophia Kleinherne, Kathy Hendrich und Marie Müller.

Der Bundestrainer formuliert das Ziel vor dem Heimspiel klar: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.“

Nach dem Duell mit Norwegen wartet am 9. Juni noch das letzte Gruppenspiel in Slowenien. Schon am Freitagabend kann Deutschland aber den entscheidenden Schritt Richtung Brasilien machen.