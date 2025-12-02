+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Frauen Fußball heute: 0:0 – Wer überträgt wann das Nations-League-Finale Spanien vs. Deutschland?

von

Spanien gegen Deutschland: Wer überträgt das Nations-League-Finale der Frauen live?

Im Rückspiel des Nations-League-Finals treffen die DFB-Frauen am Dienstagabend auf Spanien. Nach dem torlosen Hinspiel in Kaiserslautern ist in Madrid noch alles offen. Für Fans stellt sich die zentrale Frage: Wo kann man das Spiel live verfolgen? Die Antwort ist klar: Die ARD zeigt das Spiel am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ab 18:30 Uhr. Das Hinspiel endete mit einem 0:0 – für das Rückspiel ist also noch alles drin. Die DFB-Frauen benötigen einen Sieg, um den Titel zu holen, ein erneutes Unentschieden würde zunächst zur Verlängerung führen, eventuell auch ins Elfmeterschießen.

➡️ Zum Liveticker Spanien gegen Deutschland

Frauenfußball heute Länderspiel UEFA Nations League: Spanien Frauen gegen Deutschland Frauen am 2.12.2025
Das Team hinter der Übertragung

Durch den Abend führt Moderator Claus Lufen, während Bernd Schmelzer das Spiel als Kommentator begleitet. Als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz, die mit ihrer Erfahrung als ehemalige Nationaltorhüterin für fachlich fundierte Einschätzungen sorgt. Die Übertragung verspricht damit nicht nur Spannung auf dem Platz, sondern auch fundierte Analysen im Studio.

Frauen Fußball heute: Wer überträgt das Nations-League-Finale Spanien gegen Deutschland live? © NDR/Jann Wilken / © SWR/Patricia Neligan
© NDR/Jann Wilken / © SWR/Patricia Neligan

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale |
| 2.12.2025-18:30
Spanien Frauen
S U S S U
- : -
Deutschland Frauen
U N S U U
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Germany W
13
Cata Coll
7
Olga Carmona
4
Irene Paredes
16
M. Leon
2
Ona Batlle
14
Laia Aleixandri
11
Alexia Putellas
22
V. Lopez
9
Esther González
19
Eva Navarro
8
Mariona Caldentey
1
Ann-Katrin Berger
17
Franziska Kett
4
Rebecca Knaak
5
Janina Minge
7
Giulia Gwinn
20
Elisa Senß
9
Sjoeke Nüsken
19
Klara Bühl
22
Jule Brand
15
Selina Cerci
16
Nicole Anyomi
field field

UEFA Nations League Spielplan im Finale

28.11.2025 20:30
Deutschland Frauen
0
0
Spanien Frauen
2.12.2025 18:30
Spanien Frauen
-
-
Deutschland Frauen

Das Rückspiel live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Fans der Frauen-Nationalmannschaft: Das Rückspiel zwischen Spanien und Deutschland wird live im Ersten (ARD) übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender setzen damit erneut ein Zeichen für den Frauenfußball und begleiten das Finale mit umfassender Berichterstattung. Die Übertragung beginnt rechtzeitig vor dem Anpfiff mit Vorberichten, Analysen und Stimmen aus dem Stadion in Madrid.

Livestream für unterwegs und auf Abruf

Neben der klassischen TV-Ausstrahlung bietet die ARD auch einen Livestream über die Plattform Joyn an. Damit können Zuschauer das Spiel auch bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen – ideal für unterwegs oder falls der Fernseher gerade belegt ist. Der Stream ist kostenfrei zugänglich und bietet die gleiche Kommentierung wie die TV-Übertragung.

