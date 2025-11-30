Frauen Fußball heute: Wer überträgt das Nations-League-Finale Spanien gegen Deutschland live?

Spanien gegen Deutschland: Wer überträgt das Nations-League-Finale der Frauen live?

Im Rückspiel des Nations-League-Finals treffen die DFB-Frauen am Dienstagabend auf Spanien. Nach dem torlosen Hinspiel in Kaiserslautern ist in Madrid noch alles offen. Für Fans stellt sich die zentrale Frage: Wo kann man das Spiel live verfolgen? Die Antwort ist klar: Die ARD zeigt das Spiel am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ab 18:30 Uhr. Das Hinspiel endete mit einem 0:0 – für das Rückspiel ist also noch alles drin. Die DFB-Frauen benötigen einen Sieg, um den Titel zu holen, ein erneutes Unentschieden würde zunächst zur Verlängerung führen, eventuell auch ins Elfmeterschießen.

Das Team hinter der Übertragung

Durch den Abend führt Moderator Claus Lufen, während Bernd Schmelzer das Spiel als Kommentator begleitet. Als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz, die mit ihrer Erfahrung als ehemalige Nationaltorhüterin für fachlich fundierte Einschätzungen sorgt. Die Übertragung verspricht damit nicht nur Spannung auf dem Platz, sondern auch fundierte Analysen im Studio.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Das Rückspiel live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Fans der Frauen-Nationalmannschaft: Das Rückspiel zwischen Spanien und Deutschland wird live im Ersten (ARD) übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender setzen damit erneut ein Zeichen für den Frauenfußball und begleiten das Finale mit umfassender Berichterstattung. Die Übertragung beginnt rechtzeitig vor dem Anpfiff mit Vorberichten, Analysen und Stimmen aus dem Stadion in Madrid.

Livestream für unterwegs und auf Abruf

Neben der klassischen TV-Ausstrahlung bietet die ARD auch einen Livestream über die Plattform Joyn an. Damit können Zuschauer das Spiel auch bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen – ideal für unterwegs oder falls der Fernseher gerade belegt ist. Der Stream ist kostenfrei zugänglich und bietet die gleiche Kommentierung wie die TV-Übertragung.