Frauen Fußball heute: Vorschau auf das nächste Länderspiel: DFB-Frauen kämpfen ums WM-Ticket

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit reichlich Personalproblemen in die entscheidenden nächsten zwei Länderspiele 2026 um das direkte WM-Ticket für 2027. Schon am Freitag kann das DFB-Team mit einem Sieg gegen Norwegen in Köln die Qualifikation für Brasilien perfekt machen, doch nach dem 0:0 in Österreich ist die Lage in der Gruppe A4 wieder offen.

Wück muss sein Personalpuzzle lösen

Als sich die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück am Montag in Köln auf die letzten beiden Qualifikationsspiele vorbereitete, stand zunächst die Suche nach Lösungen im Vordergrund. Die Kapitänin Giulia Gwinn ist nach einer Schulter-Operation mit einer Bandage statt der Binde unterwegs, eine weitere Außenverteidigerin fehlt verletzt, die Abwehrchefin ist gesperrt und auch die Torhüterin ist angeschlagen. Dazu muss Wück auf Stürmerin Nicole Anyomi wegen Problemen am Oberschenkel verzichten.

Franziska Kett kann ebenfalls nicht mitwirken, Janina Minge sah in Österreich Rot und fehlt deshalb gesperrt. Auf die Schlagzeilen produzierende Kapitänin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt verzichtet der Coach zudem freiwillig. „Wir sehen andere Spielerinnen auf ihrer Position vor ihr“, erklärte Wück.

Deutschland Spielplan

Datum Uhrzeit Vorschau/Erg. 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 03.03.2026 17:45 5:0 🇸🇮 Slowenien Dresden ARD 07.03.2026 18:00 0:4 🇳🇴 Norwegen Stavanger (NOR) ZDF 14.04.2026 18:15 5:1 🇦🇹 Österreich Nürnberg ZDF 18.04.2026 18:00 0:0 🇦🇹 Österreich Ried (AT) Livestream Sportschau.de 05.06.2026 tba DE-NOR 🇳🇴 Norwegen heim 09.06.2026 tba SLO-DE 🇸🇮 Slowenien auswärts

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 0 Slowenien Frauen WM-Qualifikation der Frauen Norwegen Frauen 0 4 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen 0 0 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Vertrauen in den Kader vor dem Norwegen-Spiel

Trotz der Ausfälle gibt sich der Chefcoach optimistisch. „Die Ausfälle treffen uns natürlich. Gleichzeitig wissen wir, dass andere Verantwortung übernehmen werden“, sagte Wück vor den beiden Partien gegen Norwegen und in Slowenien. Das Vertrauen in den Kader sei groß, betonte er: „Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader, in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen.“

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Mit einem Erfolg am Freitag gegen Norwegen in Köln um 20.35 Uhr in der ARD würde Deutschland die WM-Teilnahme für 2027 sichern. Der zweimalige Weltmeister führt die Gruppe A4 nach dem enttäuschenden 0:0 in Österreich allerdings nur noch mit einem Punkt vor den Skandinavierinnen an. Ein Remis ist deshalb Pflicht, falls das DFB-Team sich nicht erst vier Tage später in Ljubljana um 18.00 Uhr im ZDF auf sein eigenes Schicksal verlassen will.

Wück erwartet ein Duell auf Augenhöhe

Wück will die schwache Vorstellung in Österreich schnell abhaken. „Es war ein kleiner Rückschritt. Aber wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen uns zu den Top-Nationen zählen. Es war klar, dass der Weg nicht linear nach oben geht“, sagte der Bundestrainer. Gleichzeitig machte er klar, dass seine Mannschaft trotz der schwierigen Personallage konkurrenzfähig ist: „Es wird gegen Norwegen ein Spiel auf Augenhöhe werden. Wir haben aber die Qualität auf dem Platz, um gewinnen zu können. Wir müssen aktiv Lösungen finden“, so Wück.

Der 52-Jährige blickt bereits über die unmittelbaren Qualifikationsspiele hinaus, auch wenn er sich aus Aberglauben noch nicht mit einem möglichen WM-Quartier beschäftigt hat. „Das Spiel gegen Norwegen wird wichtig für das Gefühl in den nächste Wochen“, sagte der Ex-Profi. Für die mögliche WM-Vorbereitung denkt er schon an die künftige Kaderzusammenstellung: „Vielleicht werden nicht die besten Individualisten eingeladen, sondern die, die am besten zusammenpassen. Es ist ein komplexes Gebilde.“ Gleichzeitig stehen dem Bundestrainer mit Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich und Marie Müller zuletzt wieder vier zuvor fehlende Spielerinnen zur Verfügung.