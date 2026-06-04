Frauen Fußball heute: Torhüterin Berger im Blickpunkt – Wird sie rechtzeitg fit gegen Norwegen?

Die DFB-Frauen stehen vor dem direkten Weg zur WM 2027 in Brasilien. Mit einem Sieg gegen Norwegen am Freitag um 20.35 Uhr in Köln wäre das Ticket bereits gelöst, andernfalls droht der Umweg über die Playoffs.

Ann-Katrin Berger kämpft dabei trotz einer schmerzhaften Bauchprellung um ihren Einsatz. Deutschlands Nummer eins testete im Training sogar ein aufgeklebtes Schutzpolster am Oberkörper, um im Duell mit dem direkten Verfolger zwischen den Pfosten stehen zu können.

Berger ringt mit der Verletzung, Wück muss umbauen

Vor dem vorletzten Gruppenspiel der Qualifikation ist die Lage für das Team von Bundestrainer Christian Wück allerdings angespannt. Der Vorsprung auf Norwegen ist nach dem enttäuschenden 0:0 in Österreich auf einen Punkt geschrumpft, auch wenn das klare 4:0 aus dem Hinspiel Mut macht. Sollte Deutschland gegen die Norwegerinnen nicht gewinnen, reicht in Ljubljana am Dienstag um 18.00 Uhr gegen Slowenien zumindest ein Remis, um das Schicksal weiter in eigener Hand zu behalten.

„Wir wissen, dass wir gegen Norwegen jetzt den Sack zumachen und uns für die WM qualifizieren wollen“, sagte Berger vor dem Spiel. Linda Dallmann räumte mit Blick auf die Tabelle ein: „Die Situation ist jetzt ein bisschen schwieriger. Wir stehen ein Stück weit unter Druck.“ Gleichzeitig schob die Münchner Mittelfeldspielerin nach: „Das beschäftigt uns aber nicht großartig.“

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Deutschland Spielplan

Datum Uhrzeit Vorschau/Erg. 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 03.03.2026 17:45 5:0 🇸🇮 Slowenien Dresden ARD 07.03.2026 18:00 0:4 🇳🇴 Norwegen Stavanger (NOR) ZDF 14.04.2026 18:15 5:1 🇦🇹 Österreich Nürnberg ZDF 18.04.2026 18:00 0:0 🇦🇹 Österreich Ried (AT) Livestream Sportschau.de 05.06.2026 tba DE-NOR 🇳🇴 Norwegen heim 09.06.2026 tba SLO-DE 🇸🇮 Slowenien auswärts

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 0 Slowenien Frauen WM-Qualifikation der Frauen Norwegen Frauen 0 4 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen 0 0 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Offen ist noch, ob Berger nach ihrer vor zwei Wochen bei einem Spiel ihres US-Klubs Gotham FC erlittenen Blessur rechtzeitig fit wird. Im Fall eines Ausfalls kommen entweder die Münchnerin Ena Mahmutovic oder die Wolfsburgerin Stina Johannes infrage, festgelegt ist das noch nicht. In der Defensive muss Wück seine Stammreihe fast komplett umstellen, weil auf den Außenbahnen Kapitänin Giulia Gwinn und Franziska Kett vom FC Bayern verletzt fehlen und Vize-Kapitänin Janina Minge vom VfL Wolfsburg wegen einer Rotsperre zuschauen muss.

Vertrauen in die Breite und Erfahrung von Hendrich

„Wir haben großes Vertrauen in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen“, sagte Wück. In der Innenverteidigung könnte neben der gesetzten Rebecca Knaak von Manchester City die frühere Nationalspielerin Kathrin Hendrich wieder auflaufen. Die 34-Jährige, die für Chicago Stars spielt, brachte es bislang auf 90 Länderspiele und ist damit die erfahrenste Akteurin im aktuellen Kader.

„Wir brauchen ihre Erfahrung, wenn Janina und Giulia wegbrechen“, hatte Wück schon bei der Nominierung erklärt. Hendrich, die zu Jahresbeginn wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade pausieren musste, betonte: „Ich möchte natürlich immer Verantwortung übernehmen, unabhängig von Spielzeiten.“

Norwegen ohne Hegerberg, Brasilien als große Bühne

Auch Norwegen reist nicht in Bestbesetzung an. Den Gästen fehlen im Angriff die verletzte Kapitänin und frühere Weltfußballerin Ada Hegerberg, zudem fallen die Ex-Münchnerin Tuva Hansen und Frida Maanum aus. Beide Teams gehen damit personell angeschlagen in ein Spiel, in dem es um viel geht.

Für die DFB-Auswahl schwebt über allem der Traum von der Endrunde am Zuckerhut. „Es ist ein tolles Land, wo Fußball geliebt und gelebt wird“, sagte Hendrich mit Blick auf Brasilien. Sie hatte vor zehn Jahren den Olympiasieg in Rio als mitgereiste Ersatzspielerin erlebt. Zur Einstimmung auf den Abend in Köln ehrt der DFB vor dem Anpfiff außerdem die Gold-Heldinnen von 2016 zum zehnjährigen Jubiläum.