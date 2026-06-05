Frauen Fußball Länderspiel Aufstellung – Ohne DFB Kapitänin Gwinn, dafür ist Sjoeke Nüsken

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Sjoeke Nüsken erlebt im DFB-Trikot einen besonderen Abend: Im Länderspiel gegen Norwegen führt die Mittelfeldspielerin die deutschen Fußballerinnen am Freitag erstmals als Kapitänin aufs Feld. Beim direkten Duell um das WM-Ticket fehlen Giulia Gwinn verletzt und ihre Vertreterin Janina Minge gesperrt.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen

Erstmals mit der Binde im Schlüsselspiel

Die 25-Jährige vom FC Chelsea sprach vor ihrem 58. Länderspiel am Freitag um 20.35 Uhr in Köln von einem Moment mit Gänsehaut-Potenzial. Im Heimspiel vor rund 30.000 Fans sei die Freude riesig, sagte Nüsken, und ihre Familie werde im Stadion dabei sein. Mit der Kapitänsbinde zu spielen, beschrieb sie als „unglaubliche Ehre“: „Bis jetzt ist es nur ein kleiner Traum, aber wenn ich da stehe, dann wird er wahr.“

Liveticker heute

22:03 Uhr Das war es! Deutschland qualifiziert sich für die WM 2027 in Brasilien!



21:06 Uhr 2:0 für Deutschland Carlotta Wamser mit dem 2:0



21:02 Uhr 1:0 für Deutschland Marie Müller mit der deutschen Führung. Links zentral unter die Latte.



18:59 Uhr Die Offiziellen Aufstellungen Aufstellung Deutschland: Berger/Gotham FC (35 Jahre/34 Länderspiele) – Müller/Portland Thorns FC (25/1), Hendrich/Chicago Red Stars (34/91), Knaak/Manchester City (29/15), Wamser/Bayer Leverkusen (22/13) – Senß/Eintracht Frankfurt (28/35), Nüsken/FC Chelsea (25/58) – Brand/OL Lyonnes (23/74), Dallmann/Bayern München (31/77), Bühl/Bayern München (25/77) – Schüller/Manchester United (28/87). – Trainer: Wück Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Aufstellung Norwegen: Fiskerstrand – Bjelde, Bergsvand, Harviken, Blakstad – Naalsund, Engen, Gaupset – Graham Hansen, Terland, Reiten. – Trainerin: Grainger Schiedsrichterin: Marta Huerta de Aza (Spanien) Zuschauer: 29.000 (in Köln) SID xjr

16:50 Uhr DFB-Trikots Die DFB-Frauen treten in ihren weißen Heimtrikots an, die Torhüterin trägt Grün. Norwegen läuft in Rot-Weiß-Blau auf, die norwegische Keeperin in Gelb. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.



12:43 Uhr RheinEnergieSTADION mit 30.000 Zuschauer Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Wie der DFB berichtet, sind bereits 30.000 Tickets verkauft.



09:18 Uhr Ohne Gwinn, dafür ist Sjoeke Nüsken DFB Kapitänin DFB Kapitänin wird Sjoeke Nüsken sein, da Giulia Gwinn verletzt fehlen wird.



22:29 Uhr Anpfiff morgen um 20:35 Uhr Das Spiel wird am Freitagabend in der ARD gezeigt, die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Anstoß ist um 20:35 Uhr.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 ▲ Österreich Frauen N N N U S > 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 ▼ Slowenien Frauen N S N N N > 5 1 0 4 3 14 -11 3

Für die DFB-Auswahl hat die Partie enorme Bedeutung. Mit einem Sieg gegen die Verfolgerinnen aus Norwegen wäre die Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien vorzeitig sicher. Nach dem jüngsten 0:0 in Österreich ist der deutsche Vorsprung allerdings auf nur noch einen Punkt geschrumpft. Mindestens ein Remis ist deshalb Pflicht, wenn das Team am Dienstag im slowenischen Ljubljana um 18.00 Uhr gegen sein Schicksal nicht erst in den Playoffs kämpfen will.

Fokus auf Zweikämpfe und Kompaktheit

Nüsken machte vorab klar, was die Mannschaft gegen die individuell starken Norwegerinnen erwartet und worauf es ankommt. „Wir als Mannschaft nehmen uns vor, dass wir von Anfang an im Spiel da sind, dass wir die Zweikämpfe annehmen. Gerade auch weil Norwegen sehr gut individuell ist, da wollen wir einfach eng dran sein, wollen ihnen keine Räume geben“, betonte die Mittelfeldspielerin.