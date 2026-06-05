Frauen Fußball heute Abend – Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen wollen gegen Deutschland 3 Punkte

Für Norwegens Frauen-Nationalmannschaft steht an diesem Freitagabend das vielleicht wichtigste Spiel der WM-Qualifikation an. Um 20:35 Uhr (Live in der ARD) trifft das Team von Gemma Grainger im Rhein-Energie-Stadion in Köln auf Gastgeber Deutschland. Auch ffür die Skandinavierinnen geht es dabei um den direkten Weg zur Weltmeisterschaft, derzeit stehen sie auf Platz 2 hinter Deutschland in der Tabelle. Deutschland muss dabei auf Kapitänin Gwinn verzichten.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen

Mit klaren Ambitionen reist Norwegen nach Köln. Bei der Kaderbekanntgabe am Dienstag machte Grainger deutlich, dass ihr Team mehr als nur Rang zwei anpeilt. „Forventningen vår var å bli minst nummer to, men vi ønsker å gå for førsteplassen“, sagte die Engländerin. Man habe zwar mindestens Platz zwei erwartet, wolle nun aber den ersten Rang angreifen. Mit Blick auf die schwere Auswärtsaufgabe stellte sie zudem kämpferisch klar: „Vi reiser til Tyskland med et ønske om å levere en prestasjon som gjør oss konkurransedyktige nok til å slå dem.“ Norwegen reise also mit dem Ziel an, eine Leistung zu zeigen, die stark genug sei, um die Gastgeberinnen zu bezwingen.

Liveticker heute

21:06 Uhr 2:0 für Deutschland Carlotta Wamser mit dem 2:0



21:02 Uhr 1:0 für Deutschland Marie Müller mit der deutschen Führung. Links zentral unter die Latte.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es hier los! Deutschland in den weißen WM Trikot, Norwegen in rot!



18:59 Uhr Die Offiziellen Aufstellungen Aufstellung Deutschland: Berger/Gotham FC (35 Jahre/34 Länderspiele) – Müller/Portland Thorns FC (25/1), Hendrich/Chicago Red Stars (34/91), Knaak/Manchester City (29/15), Wamser/Bayer Leverkusen (22/13) – Senß/Eintracht Frankfurt (28/35), Nüsken/FC Chelsea (25/58) – Brand/OL Lyonnes (23/74), Dallmann/Bayern München (31/77), Bühl/Bayern München (25/77) – Schüller/Manchester United (28/87). – Trainer: Wück Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Aufstellung Norwegen: Fiskerstrand – Bjelde, Bergsvand, Harviken, Blakstad – Naalsund, Engen, Gaupset – Graham Hansen, Terland, Reiten. – Trainerin: Grainger Schiedsrichterin: Marta Huerta de Aza (Spanien) Zuschauer: 29.000 (in Köln) SID xjr

16:50 Uhr DFB-Trikots Die DFB-Frauen treten in ihren weißen Heimtrikots an, die Torhüterin trägt Grün. Norwegen läuft in Rot-Weiß-Blau auf, die norwegische Keeperin in Gelb. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.



12:43 Uhr RheinEnergieSTADION mit 30.000 Zuschauer Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Wie der DFB berichtet, sind bereits 30.000 Tickets verkauft.



09:18 Uhr Ohne Gwinn, dafür ist Sjoeke Nüsken DFB Kapitänin DFB Kapitänin wird Sjoeke Nüsken sein, da Giulia Gwinn verletzt fehlen wird.



22:29 Uhr Anpfiff morgen um 20:35 Uhr Das Spiel wird am Freitagabend in der ARD gezeigt, die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Anstoß ist um 20:35 Uhr.

Graham Hansen und Hegerberg führen den Star-Kader an

Dass die Norwegerinnen diesen Anspruch formulieren, liegt auch an der Qualität ihres Aufgebots. In der Offensive ragt Caroline Graham Hansen vom FC Barcelona heraus, daneben steht mit Ada Hegerberg die Rekordtorjägerin von OL Lyonnes. Im Zentrum geben Ingrid Syrstad Engen von OL Lyonnes und Frida Maanum vom FC Arsenal den Takt vor, während Lisa Naalsund und Elisabeth Terland von Manchester United weitere Premier-League-Erfahrung mitbringen. Dazu setzt Grainger auf die 20-jährige Signe Gaupset und nahm mit Juventus-Mittelfeldspielerin Emma Stølen Godø eine weitere neue Spielerin in den Kader auf.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 ▲ Österreich Frauen N N N U S > 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 ▼ Slowenien Frauen N S N N N > 5 1 0 4 3 14 -11 3

Der norwegische Kader gegen Deutschland

Tor: Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Selma Panengstuen (Brann), Sunniva Skoglund (Stabæk)

Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Selma Panengstuen (Brann), Sunniva Skoglund (Stabæk) Abwehr: Tuva Hansen (West Ham United), Guro Bergsvand (VfL Wolfsburg), Thea Bjelde (VfL Wolfsburg), Marit Bratberg Lund (Benfica), Mathilde Hauge Harviken (Juventus)

Tuva Hansen (West Ham United), Guro Bergsvand (VfL Wolfsburg), Thea Bjelde (VfL Wolfsburg), Marit Bratberg Lund (Benfica), Mathilde Hauge Harviken (Juventus) Mittelfeld: Ingrid Syrstad Engen (OL Lyonnes), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Justine Kielland (VfL Wolfsburg), Lisa Naalsund (Manchester United), Frida Maanum (Arsenal), Emma Stølen Godø (Juventus), Guro Reiten (Gotham FC), Signe Gaupset (Tottenham Hotspur), Elisabeth Terland (Manchester United)

Ingrid Syrstad Engen (OL Lyonnes), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Justine Kielland (VfL Wolfsburg), Lisa Naalsund (Manchester United), Frida Maanum (Arsenal), Emma Stølen Godø (Juventus), Guro Reiten (Gotham FC), Signe Gaupset (Tottenham Hotspur), Elisabeth Terland (Manchester United) Angriff: Julie Blakstad (Tottenham Hotspur), Marthine Østenstad (Eintracht Frankfurt), Synne Jensen (Atlético Madrid), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Ada Hegerberg (OL Lyonnes), Cathinka Tandberg (Tottenham Hotspur)

Auffällig ist zudem die starke Präsenz aus Bundesliga und Premier League. Mit Guro Bergsvand, Thea Bjelde und Justine Kielland stehen gleich drei Spielerinnen des VfL Wolfsburg im Aufgebot, dazu kommt mit Marthine Østenstad eine Angreiferin von Eintracht Frankfurt. Viele Norwegerinnen kennen die deutsche Spielweise damit aus dem Ligaalltag, was im direkten Duell durchaus ein Vorteil sein kann.

Die Bilanz spricht allerdings für Deutschland. In bisher 43 Länderspielen zwischen beiden Nationen setzte sich die deutsche Auswahl 22-mal durch, Norwegen gewann 14 Partien, sieben Vergleiche endeten unentschieden. Die Rivalität hat Tradition und reicht bis zu den großen Endspielen vergangener Jahre zurück, oft begleitet von hoher Intensität.

Nun muss Norwegen die individuelle Klasse seiner Führungsspielerinnen in eine geschlossene Mannschaftsleistung übersetzen. Gelingt in Köln die Überraschung gegen den Favoriten, wäre die direkte WM-Qualifikation für die Skandinavierinnen ein großes Stück näher.