Frauen Fußball heute: Nächstes Frauen DFB Länderspiel gegen Frankreich – FAQ’s

Nächstes DFB Frauen Länderspiel: Rückspiel im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich live im ZDF

Am Dienstagabend steht das nächste DFB Frauen Länderspiel an – und es geht um „alles“ – den nächsten Schritt zum Titel der UEFA Nations League. Im Rückspiel des Nations League-Halbfinals treffen die DFB-Frauen auf Frankreich. Nach dem knappen 1:0-Hinspielsieg hat das Team von Bundestrainer Christian Wück das Finale im Visier. Anstoß ist um 21:10 Uhr im Stade Michel-d’Ornano in Caen. Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV und im Stream – inklusive Vorberichterstattung ab 20:45 Uhr.

Wann spielt die Frauen Deutschland Nationalmannschaft 2025 wieder?

Austragungsort ist das Stade Michel-d’Ornano in Caen, die Heimspielstätte des ehemaligen Ligue-1-Klubs SM Caen. Der Anstoß erfolgt am Dienstag, den 28. Oktober 2025, um 21:10 Uhr. Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, schaltet ab 20:45 Uhr das ZDF ein. Moderator ist Sven Voss, als Expertin ist Friederike „Fritzy“ Kromp dabei, kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann.

Wie ist die Ausgangslage nach dem Hinspiel?

Dank eines Treffers von Klara Bühl haben die DFB-Frauen das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Damit reicht im Rückspiel ein Remis zum Finaleinzug. Es ist das insgesamt 26. Aufeinandertreffen beider Teams. Zuletzt begegneten sich beide Nationen im EM-Halbfinale 2024 – dort setzte sich Deutschland im Elfmeterschießen durch. In der letzten Nations-League-Saison hatte allerdings Frankreich im Halbfinale mit 2:1 die Nase vorn. Jetzt könnte die Revanche gelingen.

UEFA Nations League Spielplan im Halbfinale

17:45 Deutschland Frauen 1 0 Frankreich Frauen 22:10 Frankreich Frauen - - Deutschland Frauen

Wie sieht der aktuelle Kader der DFB-Frauen aus?

Bundestrainer Christian Wück setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und spannenden Neuzugängen. Erstmals dabei sind Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim), Camilla Küver (VfL Wolfsburg), Shekiera Martinez (West Ham) und Rafaela Borggräfe (FC Liverpool). Auch Alara Şehitler vom FC Bayern wurde nachnominiert.

Mit Giulia Gwinn kehrt eine wichtige Führungsspielerin nach längerer Verletzungspause zurück. Ebenfalls neu im Aufgebot sind Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao). Verletzungsbedingt fehlen Lena Oberdorf (erneuter Kreuzbandriss), Torhüterin Ann-Katrin Berger, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak und Stürmerin Giovanna Hoffmann.

Wer pfeift das Rückspiel?

Ein dänisches Schiedsrichtergespann leitet die Partie. Frida Klarlund ist die Hauptschiedsrichterin. An den Seitenlinien assistieren Fie Bruun und Katrine Stensholm. Die Vierte Offizielle ist Nanna Andersen. Im Videoraum sitzen Sandi Putros und Sian Massey-Ellis aus England.