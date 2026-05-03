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Frauen Fußball heute im ZDF? 4:2 Wer überträgt Rückspiel FC Bayern München Frauen gegen FC Barcelona?

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Die FC Bayern Frauen stehen im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona vor einer historischen Aufgabe. Das ZDF zeigt die Partie am Sonntag ab 16:30 Uhr live im Free-TV. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Münchnerinnen und ihre erste Finalchance auf europäischer Bühne, sondern auch Torjägerin Pernille Harder und Klara Bühl, die dem Duell ihren Stempel aufdrücken könnten.

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Champions League Frauen
25.4.2026
- 18:15
FC Bayern München Frauen
1 1
FC Barcelona Frauen
Champions League Frauen
3.5.2026
- 16:30
FC Barcelona Frauen
4 2
FC Bayern München Frauen
Salma Paralluelo feiert gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Clara Serrajordi das 1:0 für den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Women's Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 3. Mai 2026 im Nou Camp. (Judit Cartiel / Getty Images Europe via Getty Images)
Salma Paralluelo feiert gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Clara Serrajordi das 1:0 für den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Women’s Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 3. Mai 2026 im Nou Camp. (Judit Cartiel / Getty Images Europe via Getty Images)

Live im ZDF mit Voss, Lehmann und Neumann

Übertragen wird die Begegnung im ZDF ab 16:30 Uhr. Durch die Sendung führen Sven Voss und Kathrin Lehmann, am Mikrofon kommentiert Claudia Neumann. Wer das Spiel nicht im Fernsehen verfolgt, kann es parallel im kostenfreien Liveticker und im Webradio auf fcbayern.com sowie in der FC Bayern App mitverfolgen.

Liveticker heute

17:46 Uhr

4:1 für Barca

Putellas mit ihrem 2.Tor – das war die Vorentscheifung! Barca führt nach 2Spielen mit 5:2.

17:43 Uhr

3:1 für Barca

Das ging zu leicht, 55.Minute 3:1 für Barcelona!

17:30 Uhr

Halbzeit

Bayern liegt zur Halbzeit mit 1:2 zurück, Linda Dallmann mit dem Tor für die Bayern, Putellas und Paralluelo für die Spanier.

10:57 Uhr

Anpfiff um 16:30 Uhr

Das ZDF zeigt das Spiel heute im Free-TV ab 16:15 Uhr. Sven Voss wird zusammen mit Kathrin Lehmann ins Spiel einführen, Claudia Neumann wird live aus Barcelona kommentieren.

Champions League 2026/2026 der Frauen - Halbfinale |
| 3.5.2026-16:30
FC Barcelona Frauen
S S U
4 : 2
Endergebnis
FC Bayern München Frauen
S S S U S
Salma Paralluelo
13'
Alexia Putellas
22'
E. Pajor
55'
Alexia Putellas
58'
L. Dallmann
17'
P. Harder
71'
| Schiedsrichter: Stephanie Frappart | Halbzeit: 2-1
13
Cata Coll
24
E. Brugts
4
M. Leon
2
Irene Paredes
22
Ona Batlle
11
Alexia Putellas
12
P. Guijarro
16
C. Serrajordi
7
Salma Paralluelo
17
E. Pajor
10
C. Graham Hansen
32
E. Mahmutovic
3
S. Ballisager
2
V. Gilles
4
G. ViggÃ³sdÃ³ttir
7
Giulia Gwinn
31
G. Stanway
15
Bernadette Amani
17
Klara Bühl
18
M. Tanikawa
10
L. Dallmann
21
P. Harder
field field
Tore
Tor
Salma Paralluelo (Assist: C. Graham Hansen)
13'
17'
Tor
L. Dallmann (Assist: P. Harder)
Tor
Alexia Putellas (Assist: C. Graham Hansen)
22'
Tor
E. Pajor (Assist: Salma Paralluelo)
55'
Tor
Alexia Putellas (Assist: E. Brugts)
58'
71'
Tor
P. Harder (Assist: L. Dallmann)

Harder jagt die nächste Bestmarke

Pernille Harder hat sich längst in der ewigen Torschützinnenliste der UEFA Women’s Champions League festgesetzt. Mit 48 Treffern liegt die Dänin auf Augenhöhe mit Conny Pohlers und damit nur knapp hinter Ada Hegerberg mit 69 Toren, Anja Mittag mit 51 und Eugénie Le Sommer mit 50. Harder steht damit in einer Reihe mit den prägenden Angreiferinnen dieses Wettbewerbs.

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Auch in der laufenden Saison gehört sie zu den gefährlichsten Offensivspielerinnen. Nur Ewa Pajor vom FC Barcelona und Alessia Russo von Arsenal haben mit jeweils acht Toren mehr erzielt, Harder folgt mit sieben Treffern direkt dahinter. Für den FC Bayern ist das bereits die zweithöchste Ausbeute einer Spielerin in einer UWCL-Saison, nur Vivianne Miedema war 2016/17 mit acht Toren noch erfolgreicher. Sollte Harder im Camp Nou erneut treffen, würde sie diese Marke einstellen.

Der große Schritt ins erste Endspiel

Die Münchnerinnen stehen vor ihrer ersten Finalteilnahme in der Champions League. Zwei Mal war der Weg dorthin in der Vergangenheit schon knapp verstellt. In der Saison 2018/19 war in Barcelona Schluss, beide Partien gingen mit 0:1 verloren. Zwei Jahre später zerstörte der FC Chelsea den Traum vom Endspiel auf europäischem Parkett. Nach dem 2:1 im Hinspiel in München folgte in London ein 1:4, obwohl Sarah Zadrazil mit einem Traumtor traf. Für die Blues erzielte damals auch Pernille Harder selbst ein Tor.

Mit breiter Brust und einer historischen Chance im Gepäck reisen die FC Bayern Frauen damit nach Barcelona, wo im legendären Camp Nou nicht nur der erste Finaleinzug der Vereinsgeschichte auf kontinentaler Ebene auf dem Spiel steht, sondern auch eine weitere außergewöhnliche Bayern-Erzählung rund um Harder und Bühl.

 

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