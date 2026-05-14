Frauen Fußball heute live im ZDF: Wer überträgt das DFB-Pokalfinale VfL Wolfsburg gegen FC Bayern!

Alexandra Popp steht vor ihrem letzten großen Auftritt im Trikot des VfL Wolfsburg, und ausgerechnet das Pokalfinale gegen den FC Bayern soll den emotionalen Schlusspunkt einer Ära setzen. Die 35-Jährige spricht vor dem Duell am Donnerstag um 16.00 Uhr im ZDF und bei Sky offen von Tränen, die in Köln „definitiv“ fließen werden. Für die Rekord-Pokalsiegerinnen geht es zugleich um den 21. Titel und um einen Abschied mit dem silbernen „Baby“ im Arm. Frauen Fußball heute: Gewinnt der FC Bayern den DFB-Pokal als Trostpflaster?

Wer überträgt DFB Pokalfinale VfL Wolfsburg gegen FC Bayern?

Das ZDF zeigt am heutigen Donnerstag das DFB-Pokalfinale live ab 15:40 Uhr, Anstoß ist um 16 Uhr.

Moderation: Sven Voss mit Kathrin Lehmann

Kommentiert von Claudia Neumann

Ein Abschied voller Emotionen

„Zum Pokal habe ich eine sehr spezielle Beziehung“, sagte Popp mit Blick auf das Finale gegen den Dauerrivalen aus München. Sollte Wolfsburg den Bayern das Double vermiesen, wäre das der krönende Abschluss ihrer 14-jährigen Erfolgszeit beim VfL, bevor sie sich Borussia Dortmund anschließt. Für die frühere DFB-Kapitänin wird das Endspiel schon deshalb besonders, weil sie monatelang um ihre Rückkehr kämpfen musste.

Eine Muskelverletzung in der Wade stoppte ihre Abschiedstour im März abrupt. Umso bewegender war für Popp der Moment, als ihre Teamkolleginnen Anfang April im Elfmeterschießen bei Carl Zeiss Jena den Finaleinzug retteten. Auf der Tribüne habe sie damals „innerlich explodierte“.

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Von der Reha zurück auf die Bank

Am vergangenen Samstag in Freiburg saß Popp beim 4:2 wieder einsatzfähig auf der Bank. VfL-Torhüterin Stina Johannes brachte Popps Bedeutung für den Klub auf den Punkt: „Sie ist eine Legende des Vereins.“ Mit ihrem Wechsel vom FCR Duisburg im Jahr 2012 begann in Wolfsburg eine Ära, die von enormem Erfolg geprägt war. Zwei Champions-League-Titel, sieben Meisterschaften und elf Pokalsiege sammelte sie mit dem VfL.

Spätestens mit der EM 2022 in England wurde Popp auch über den Klub hinaus zur prägenden Figur, meinungsstark und zugleich nahbar. Der Verein habe sie wachsen lassen, betonte sie dankbar, „auch als Spielerin“. Besonders das Jahr nach dem historischen Triple werde sie „nie vergessen, das war verrückt“.

Bayern als letzte Hürde

Mit dem FC Bayern wartet jedoch ein Gegner, der in dieser Saison klar die Favoritenrolle innehat. Die Münchnerinnen holten ungeschlagen die vierte Meisterschaft in Serie, liegen 16 Punkte vor dem VfL und wollen nach dem Halbfinal-Aus gegen den FC Barcelona in der Champions League erst recht nach dem nächsten Titel greifen. Gegen Wolfsburg gab es in dieser Spielzeit inklusive Supercup bereits drei Niederlagen für die Niedersächsinnen, mit 2:4, 1:3 und 1:4.

Damit Wolfsburg im Finale trotzdem noch einmal zuschlägt, brauche es „Momentum“ und „volle Qualität“, sagte Popp im ZDF. Zugleich erinnerte sie an das Endspiel vor zwei Jahren, als viele den Wölfinnen wegen der vermeintlichen Wachablösung kaum noch Chancen eingeräumt hatten. Damals gewann Wolfsburg 2:0 und Popp feierte erneut Pokalglück mit ihrem silbernen „Baby“.

Nach aktuellem Stand wird sie im Sommer in ihre Heimat Gevelsberg im Ruhrgebiet zurückkehren und dort ein ganz anderes Leben beginnen. Zunächst aber will sie den letzten Abend ihrer Wolfsburger Zeit noch einmal mit einem Titel veredeln, während Direktor Ralf Kellermann und Popp beim BVB ein neues Projekt prägen wollen, das sie in der drittklassigen Regionalliga erwartet.

„Jede Wolfsburgerin“ müsse dafür laut Popp „gefühlt ihr Leben auf dem Platz lassen“, denn gegen die Bayern werde es maximal um jeden Zweikampf, jede Aktion und jede kleine Möglichkeit gehen.