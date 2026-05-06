Frauen Fußball heute live im ZDF – 1:1 – FC Bayern Frauen vs. TSG Hoffenheim

Zurück in den Bundesliga-Alltag: Nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League gegen den FC Barcelona stehen die FC Bayern Frauen schon am Mittwochabend wieder gefordert auf dem Platz. Gegen die TSG Hoffenheim geht es am 24. Spieltag um 18 Uhr vor heimischer Kulisse weiter. Die Partie wird live im ZDF-Livestream, bei DAZN und bei Magenta Sport übertragen. Kommentatorin ist Mareile Scheidemann.

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Die Meisterinnen von Bayern München haben nach dem Aus in der Champions League die erste Niederlage in der Bundesliga mit Mühe verhindert. Drei Tage nach der Pleite im Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona (2:4) kam das runderneuerte Team von Trainer José Barcala gegen die TSG Hoffenheim zu einem 1:1 (0:1). Nach 20 Ligaspielen riss damit die Siegesserie des FCB. Die Bayern, die im Vergleich zum Auftritt im Camp Nou auf sieben Positionen verändert auftraten, liefen lange einem Rückstand hinterher. Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (89.) rettete mit einem Kopfball nach einer Hereingabe von Klara Bühl immerhin einen Punkt. Torjägerin Selina Cerci (41.) hatte die TSG in Führung gebracht. Den Münchnerinnen ist der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, im DFB-Pokalfinale könnten die Bayern-Frauen am 14. Mai gegen den VfL Wolfsburg den Doublegewinn aus dem Vorjahr wiederholen. Hoffenheim erlitt den vielleicht entscheidenden Dämpfer im Rennen um Platz drei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte.

Die Ausgangslage

Die Enttäuschung aus Barcelona sitzt noch tief. In Camp Nou fehlte den Münchnerinnen nur wenig zum großen Coup, nachdem Arianna Caruso in der 79. Minute mit einem Abschluss an der Latte scheiterte und auch Linda Dallmann kurz darauf nur Zentimeter vom Torerfolg entfernt war. Am Ende mussten sich die Bayern-Frauen nach intensiven 90 Minuten mit 2:4 geschlagen geben.

Die Treffer für die Blaugrana erzielten Salma Paralluelo, Alexia Putellas mit einem Doppelpack sowie Ewa Pajor. Zwischenzeitlich hatte Dallmann ausgeglichen, ehe Pernille Harder in der 71. Minute auf 2:4 stellte und die Hoffnung auf eine Verlängerung noch einmal aufflammen ließ. Sie blieb jedoch unerfüllt.

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Nun bietet sich dem Team von José Barcala die nächste Chance, die bemerkenswerte Serie von 20 Bundesliga-Siegen nacheinander auszubauen. Der Rekord des VfL Wolfsburg von 23 Erfolgen in Serie stammt aus der Saison 2022/23. Mit Siegen in den verbleibenden Ligaspielen könnte der FC Bayern diese Bestmarke zumindest einstellen. Einfach wird das gegen den Tabellenvierten aus Hoffenheim allerdings nicht, denn die TSG reist mit der zweitbesten Defensive der Liga an den FC Bayern Campus.

Der Gegner TSG Hoffenheim

Die Kraichgauerinnen gehen mit reichlich Selbstvertrauen in das Duell. Am 23. Spieltag feierten sie gegen den 1. FC Köln einen deutlichen 6:2-Erfolg. Nach einem frühen Doppelschlag durch Steiner und Cerci meldeten sich die Kölnerinnen durch Andrade zunächst zurück. Noch vor der Pause stellten van Dijk und Cerci mit einem weiteren Doppelpack den alten Abstand wieder her. Jessen verkürzte für die Domstädterinnen in der 50. Minute noch einmal, ehe die dreifache Cerci und Grimm in der Schlussphase alles klarmachten.

Selina Cerci brachte es mit ihren drei Treffern und insgesamt fünf Torbeteiligungen gegen Köln auf 15 Ligatore und liegt damit gemeinsam mit Pernille Harder an der Spitze der Torjägerinnenliste. Dazu kommt die starke Defensivbilanz der Mannschaft von Thomas Johrden mit 29 Gegentoren, was aktuell den zweitbesten Wert der Bundesliga bedeutet. In der Auswärtstabelle belegt Hoffenheim außerdem einen starken dritten Rang.

Gegen die Bayern ist die TSG dennoch seit Jahren chancenlos. Der letzte Punktgewinn gegen die Münchnerinnen datiert aus dem April 2021. Seitdem gingen alle neun Duelle verloren, auch das Hinspiel am 11. Spieltag, das der FCB mit 5:1 in Hoffenheim gewann.

Das Personal

José Barcala muss weiter ohne die Langzeitverletzten Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf planen, die beide einen Kreuzbandriss erlitten haben. Zudem ist Jovana Damnjanović nach ihren Überlastungsbeschwerden weiter im Individualtraining und für die kommenden Partien noch keine Option.

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