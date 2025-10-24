Frauen Fußball heute – Länderspiel Ergebnis: Deutschland gewinnt 1:0 gegen Frankreich

Deutschland schlägt Frankreich – Bühl schießt DFB-Frauen Richtung Nations-League-Finale

Im Halbfinal-Hinspiel der Nations League setzen sich die DFB-Frauen mit 1:0 gegen Frankreich durch. In Düsseldorf bringt Klara Bühl die Mannschaft von Christian Wück spät, aber verdient auf die Siegerstraße. Am Dienstag kommt es in Caen zum entscheidenden Rückspiel.

Emotionales Zeichen vor dem Anpfiff

Bevor überhaupt der Ball rollte, zeigte das DFB-Team Geschlossenheit: Beim Mannschaftsfoto hielten die Spielerinnen Trikots von Lena Oberdorf und Giovanna Hoffmann hoch – beide fehlen aufgrund schwerer Kreuzbandverletzungen. Auch sportlich gab es vor dem Anpfiff eine bemerkenswerte Rückkehr: Giulia Gwinn stand erstmals seit ihrer Knieverletzung beim EM-Auftakt wieder auf dem Platz und feierte vor 37.191 Fans ihr Comeback.

Die Aufstellung heute

Die Startelf: 1 Johannes – 3 Hendrich, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 16 Anyomi, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Küver.

Neue Gesichter, neuer Schwung

Bundestrainer Christian Wück veränderte seine Startelf im Vergleich zum EM-Viertelfinale deutlich – nur sechs Spielerinnen blieben übrig. Im Tor ersetzte Stina Johannes die angeschlagene Ann-Katrin Berger, in der Innenverteidigung feierte Camilla Küver ihr Debüt. Vorne durfte Nicole Anyomi von Beginn an ran – und setzte nach nur zwei Minuten das erste Ausrufezeichen. Unterstützt wurde sie von einer auffälligen Carlotta Wamser auf rechts, während Jule Brand in der Zentrale agierte.

Offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten

Das DFB-Team begann offensiv und druckvoll, ließ aber mehrfach die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen – unter anderem vergab Bühl in der 20. Minute die frühe Führung. Doch auch die Französinnen meldeten sich gefährlich zu Wort: Cascarino und Diani stellten die deutsche Defensive vor Probleme, Johannes und Hendrich retteten in höchster Not.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Deutschland erneut das Tempo. Nach einer Hereingabe von Gwinn köpfte Nüsken nur knapp vorbei. Kurz darauf vergab Anyomi ihre nächste Chance – und wurde ausgewechselt, für sie kam Lea Schüller. Auch Gwinn wurde geschont, Selina Cerci übernahm.

Bühl belohnt starke Leistung

Als das Spiel auf der Kippe stand, fasste sich Klara Bühl ein Herz: In der 79. Minute jagte sie den Ball aus rund 16 Metern unhaltbar ins Netz. Die verdiente Führung nach einem intensiven Schlagabtausch. Frankreich gab sich nicht geschlagen, doch die deutsche Defensive hielt stand. Mit dem 1:0 geht die DFB-Elf nun mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel.