Frauen Fußball heute: Gereifte FC Bayern München Frauen fordern Barca-Stars im Triple-Traum (ZDF live)

Der FC Bayern geht trotz des bitteren 1:7 aus dem Herbst in der Vorrunde mit Selbstvertrauen in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Die Münchnerinnen sehen sich vor dem Duell am Samstag um 18.15 Uhr in der Allianz Arena als Außenseiter, träumen aber weiter vom ersten Triple ihrer Klubgeschichte. Gegen den übermächtigen Favoriten aus Katalonien wird das Wiedersehen zum ultimativen Belastungstest.

Revanche nach dem 1:7 und die Sehnsucht nach dem Finale

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Giulia Gwinn machte vor dem Kracher klar: „Wir haben die Rolle des Underdogs“. Die Erinnerung an die schwere Demütigung in Barcelona sitzt nach wie vor tief, als die Bayern zum Start der Ligaphase mit 1:7 untergingen. Klara Bühl erinnerte daran, dass man „Anfang der Saison gemerkt“ habe, „was da auf uns zukommt“. Gleichzeitig betonte sie, wichtig sei, „dass wir daraus gelernt haben. Daher wird es uns in den nächsten beiden Spielen leichter fallen“.

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Für die Münchnerinnen steht dabei mehr auf dem Spiel als nur das Halbfinale. Noch nie erreichte der FC Bayern im Rennen um die europäische Krone das Endspiel, Bühl sprach offen davon: „Da träumen wir schon lange von“. Auf der Gegenseite steht die geballte Erfahrung von Barcelona, das bei einem Finaleinzug am 23. Mai in Oslo zum sechsten Mal nacheinander ein Endspiel bestreiten würde. Angeführt von „Königin“ Alexia Putellas bleiben die Spanierinnen der Maßstab in Europa.

Bayern mit Rückenwind, Barca mit unheimlicher Stabilität

Seit dem Lehrstück in Katalonien sind die Bayern in dieser Saison ohne weitere Niederlage geblieben. Im November bezwangen sie sogar den Titelverteidiger FC Arsenal mit 3:2. Der im Sommer gekommene José Barcala zeigte sich nach dem Viertelfinalerfolg über Manchester United voll des Lobes und sagte über sein Team: „kennt keine Grenze. Wie sie sich coachen, wie lernwillig sie sind – mit dieser Einstellung gibt es keine Decke. Die Entwicklung dieser Mannschaft ist unaufhaltsam.“

Zusätzlichen Schub soll das Heimspiel vor mehr als 26.000 Fans bringen. Auch der vorzeitige Gewinn der Schale unter der Woche in Berlin passt in das Bild einer Mannschaft, die mit viel Schwung in den Saisonendspurt geht. Dieser Titel wurde aus guten Gründen nur mit angezogener Handbremse gefeiert. Klubdirektorin Bianca Rech brachte die Stimmung auf den Punkt: „Träumen darf man“.

Mentale Härte als Schlüssel gegen den Favoriten

Trotz aller Euphorie wissen alle Beteiligten, dass die Aufgabe gegen Barca kaum größer sein könnte. Herbert Hainer hob nach dem vierten Meistertitel nacheinander hervor, der Klub wolle sich „Stück für Stück auch in der europäischen Spitze etablieren. Das ist jetzt gelungen“. Zugleich stellte der Bayern-Präsident klar: „Barcelona ist natürlich der schwierigste Gegner in Europa, das muss man ganz klar sagen.“

Für Bühl wird vor allem der Kopf entscheidend sein. „Wir werden zwei extrem gute Leistungen brauchen, als Team und individuell“, sagte sie mit Blick auf das Rückspiel am 3. Mai. Besonders wichtig sei die mentale Komponente: „Du musst daran glauben. Das muss jede auch ausstrahlen.“ Wie brutal Spiele gegen solche Gegner kippen können, zeigte zuletzt Real Madrid, das im Viertelfinale mit 12:2 insgesamt gegen Barcelona ausschied und damit zum achten Mal in Serie ins Halbfinale von Europas Königsklasse rauschte. Doch auch die Katalaninnen sind nicht unangreifbar, wie Arsenal im Vorjahresfinale von Lissabon bewies. Die Londonerinnen gewannen dort dank einer taktischen Meisterleistung sensationell mit 1:0.

Klare Favoritenrolle für Barcelona auch bei den Quoten

Auch die Zahlen sprechen für die Rollenverteilung im Halbfinale. Die Fußballerinnen von Bayern München gehen laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Außenseiter in die Partie. Bei 10 Euro Einsatz bringt ein Heimsieg der frischgebackenen Meisterinnen am Samstag in der Allianz Arena 80 Euro zurück. Ein Erfolg Barcelonas ist dagegen mit dem 1,27-fachen des Einsatzes bewertet. Im zweiten Halbfinale liegt die Favoritenfrage deutlich enger beieinander: Titelverteidiger FC Arsenal empfängt am Sonntag um 16.30 Uhr auf Disney+ Rekordsieger OL Lyonnes mit Nationalspielerin Jule Brand, die Quote für einen Arsenal-Sieg steht bei 2,40, die auf Lyonnes bei 2,50. Die Rückspiele finden am folgenden Wochenende statt, das Endspiel steigt am 23. Mai in Oslo.

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