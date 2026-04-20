Frauen Fußball heute: FC Bayern hofft auf Top-Player Gwinn und Bühl

FC Bayern Frauen können im Saisonendspurt womöglich wieder auf zwei Schlüsselspielerinnen bauen: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Flügelstürmerin Klara Bühl. Trainer José Barcala äußerte sich vor dem Ligaspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei Union Berlin optimistisch zu beiden Rückkehrerinnen.

Positive Signale bei Gwinn und Bühl

Gwinn hatte sich in der Vorwoche im ersten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf gegen Österreich (5:1) die Schulter ausgekugelt, konnte am Montag aber bereits wieder mittrainieren. „Der erste Eindruck ist positiv. Wenn sie gut darauf reagiert, ist die Idee, dass sie eine Option für die nächsten Spiele ist“, sagte der Bayern-Coach. In der vergangenen Woche hatte der Klub noch mitgeteilt, dass die Blessur konservativ behandelt werde und der Zeitpunkt einer Rückkehr „zum jetzigen Zeitpunkt offen“ sei.

Auch bei Bühl gibt es laut Barcala gute Nachrichten: Die Angreiferin, die wegen einer Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur mehrere Wochen ausgefallen war, trainierte ebenfalls wieder mit der Mannschaft. „Das erste Gefühl ist gut und sehr positiv. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Spielen wieder zum Team gehören wird“, erklärte der Spanier.

Bayern vor Titelverteidigung und Großaufgaben

Mit einem Sieg in Berlin könnten die Münchnerinnen die erfolgreiche Titelverteidigung und zugleich die insgesamt achte Meisterschaft schon vorzeitig perfekt machen. „Es wäre fantastisch, es so früh wie möglich zu schaffen, dann könnten wir die Energie für die nächsten Schritte verwenden“, sagte Barcala.

Die nächsten Schritte stehen unmittelbar bevor: Bereits am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und Disney+) empfängt der FCB in München im Halbfinal-Hinspiel der Champions League den FC Barcelona, das Rückspiel folgt am 3. Mai (16.30 Uhr/Disney+). Außerdem trifft Bayern im Pokalfinale auf den VfL Wolfsburg, gespielt wird am 14. Mai.