Frauen Fußball heute – FC Bayern Frauen vor dem Champions League Knaller gegen FC Barcelona – das musst du wissen!

Die FC Bayern Frauen gehen mit Rückenwind in das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Women’s Champions League gegen den FC Barcelona. Nach der vorzeitigen Meisterschaft in der Bundesliga wartet am Samstagabend um 18:15 Uhr in der Allianz Arena der nächste große Prüfstein, live zu sehen im ZDF und auf Disney+.

Formstark in die heiße Phase

Die Münchnerinnen haben den ersten Titel der Saison bereits sicher und auch das Pokalfinale in Köln gebucht. Unter der Woche machten sie mit dem 3:2-Erfolg bei Union Berlin die achte Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt, zugleich den vierten Titel in Serie. Für die Treffer beim Doublesieger sorgten Edna Imade, Barbara Dunst und Giulia Gwinn.

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Jetzt steht für den FCB der nächste internationale Härtetest an. Nach den beiden Erfolgen im Viertelfinale gegen Manchester United sind die Bayern-Frauen erstmals seit 2021 wieder in der Vorschlussrunde der Königsklasse vertreten. Schon in der Ligaphase hatten sie ihre Qualität auf europäischem Topniveau nachgewiesen und unter anderem Paris Saint-Germain, Atlético Madrid und den FC Arsenal bezwungen.

Für die Münchnerinnen ist es insgesamt erst das dritte Halbfinale in der Champions League. 2018/19 endete der Weg nach einem 0:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Barcelona, 2020/21 schied der FCB gegen Chelsea mit 3:5 aus, obwohl das Hinspiel in München mit 2:1 gewonnen worden war.

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Barça kommt mit beeindruckender Bilanz

Auch der FC Barcelona reist mit maximalem Selbstvertrauen an. Die Katalaninnen machten in der heimischen Liga ebenfalls frühzeitig alles klar und feierten im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona einen souveränen 4:1-Sieg. Damit ist die Mannschaft von Pere Romeu national nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Die Zahlen unterstreichen die Dominanz eindrucksvoll. Barcelona kommt in der Liga auf 25 Siege aus 26 Partien, dazu auf 116 Tore und nur sieben Gegentreffer. Auch in der Champions League sind die Spanierinnen in dieser Saison noch ohne Niederlage, stehen bei sieben Siegen und einem Remis und setzten sich in der Ligaphase unter anderem gegen die Bayern, AS Rom, Benfica Lissabon und Paris FC durch.

Historisch gehört Barça ohnehin zur europäischen Elite. Inklusive dieser Spielzeit hat nur Lyon mit 15 Halbfinalteilnahmen die Vorschlussrunde der Königsklasse häufiger erreicht als der FC Barcelona, der bei neun Teilnahmen mit Arsenal gleichzieht.

Personal und klare Ansagen vor dem Anpfiff

Chefcoach José Barcala muss gegen Barcelona weiterhin auf Sarah Zadrazil und Lena Oberdorf verzichten. Beide fallen wegen eines Kreuzbandrisses langfristig aus. Jovana Damnjanović ist nach Überlastungsbeschwerden noch immer im Individualtraining und ebenfalls keine Option. Gleiches gilt für Alara, die nach einer Teilruptur des vorderen Kreuzbands seit dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teilnimmt.

Barcala blickt mit Respekt auf den Gegner, verweist aber zugleich auf die Entwicklung seines Teams: „Wir haben Respekt vor Barcelona. Aber was in der Vergangenheit passiert ist, gehört dorthin – wir sind nicht mehr dasselbe Team wie im Oktober. Was wir beeinflussen können, ist unser eigenes Auftreten: Wir wollen auf dem Platz zeigen, was wir können. Wir wissen, wie stark Barcelona nach Ballverlusten ist, vor allem im Gegenpressing. Wenn wir diese Situationen sauber lösen, können wir unsere Spielerinnen ins letzte Drittel bringen. Gleichzeitig wird uns dieser Gegner lange zum Verteidigen zwingen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten und gemeinsam klar im Kopf bleiben. “

Auch Klara Bühl formuliert den Anspruch deutlich: „Wir wissen, dass es ein großes Spiel wird und wir freuen uns sehr auf die Arena, die Atmosphäre und unsere Fans vor Ort. Wir lieben diese Bühne, wir spüren jedes Mal die Energie von den Rängen – und genau das wollen wir als Faktor für uns nutzen. Aus dem Duell im Oktober haben wir viel gelernt, wir haben es detailliert analysiert und wollen unsere Lehren auf dem Platz zeigen: giftig in den Zweikämpfen sein, von Anfang an da sein und jede Chance nutzen. Wir haben große Qualität im Kader, aber um sie auf den Platz zu bringen, brauchen wir jederzeit 100 Prozent Leistung und Leidenschaft, um gemeinsam mit dem Club und unseren Fans einen Schritt in Richtung Finale zu gehen.“

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