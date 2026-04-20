Frauen Fußball heute: Erst Pokal, dann „anderes Leben“: Alexandra Popp plant Happy End

Erst der Pokalsieg, dann der emotionale Abschied und ab Sommer ein neues Kapitel: Alexandra Popp will sich vor ihrem Wechsel zu Borussia Dortmund mit zwei besonderen Höhepunkten vom VfL Wolfsburg verabschieden. Die 35-Jährige peilt dabei einen möglichst runden Abschluss an – und zeigt sich trotz ihrer Verletzungspause optimistisch.

Finale in Köln, Abschied in Wolfsburg

Am 14. Mai trifft Wolfsburg im Endspiel um den DFB-Pokal in Köln auf Bayern München. Für Popp wäre ein Titelgewinn ein ganz besonderer Moment, zumal sie den Wettbewerb mit dem VfL bislang bereits 13-mal gewonnen hat. Der Pokalsieg wäre für sie ein „sehr, sehr schöner und sehr, sehr runder Abschluss“, sagte sie vor dem Saisonfinale. Zugleich würde ihr ein letzter Triumph „natürlich extrem viel bedeuten“ und sie „sehr, sehr freuen, wenn wir es da schaffen, die Bayern zu schlagen“.

Die Angreiferin fehlt derzeit noch verletzt, doch die Reha verläuft nach ihren Angaben „sehr gut“. Popp ist „sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird“.

Letztes Heimspiel nach 14 Jahren

Nur drei Tage nach dem Pokalfinale, am 17. Mai, verabschiedet sich die frühere DFB-Kapitänin im großen Stadion des VfL Wolfsburg nach 14 Jahren im Klub. Gegner am letzten Bundesliga-Spieltag ist der 1. FC Nürnberg. Popp zeigte sich dankbar, dass diese Partie in der Arena stattfinden kann, und sagte, sie würde sich freuen, wenn „wir die Hütte hier ordentlich befüllen und wir da ein erfolgreiches Spiel absolvieren können – hoffentlich auch mit Pokal in der Hand, wo ich mich natürlich auch noch persönlich bei vielen Menschen auch bedanken kann für die langjährige Unterstützung.“

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Zurück ins Heimatdorf

Im Sommer folgt dann der Umzug. „Ende Juni geht es wieder zurück nach Hause. Tatsächlich habe ich auch eine Wohnung, wirklich im Heimatdorf. Also es geht so richtig, richtig nach Hause“, sagte Popp. Aufgewachsen ist sie im Ortsteil Silschede in Gevelsberg. Auf das neue Kapitel blickt sie gespannt, zumal viele Freunde trotz der langen Zeit geblieben sind und auch ihre Familie vor Ort lebt. „Gott sei Dank sind viele Freunde geblieben in so einer langen Zeit. Und meine Familie ist noch da. Ich glaube, es wird ja nochmal ein ganz anderes Leben wieder“, so Popp.