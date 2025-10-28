Frauen Fußball heute Ergebnis: Spanien weiter – Wer ist Gegner im Nations-League-Finale?

Die spanischen Weltmeisterinnen stehen erneut im Finale der UEFA Nations League. Nach dem klaren 4:0-Hinspielsieg reichte der Mannschaft um Alexia Putellas ein kontrollierter 1:0-Erfolg im Rückspiel gegen Schweden, um souverän das Endspiel zu erreichen. Dort treffen sie auf den Sieger der Partie zwischen Deutschland und Frankreich.

Update 23 Uhr – Deutschland ist Gegner Spaniens im Finale!

Putellas entscheidet das Spiel – Schweden ohne Offensivkraft

Im Rückspiel im Gamla Ullevi von Göteborg zeigte sich Schweden zwar defensiv stabiler als noch im ersten Duell, doch im Angriff fehlten erneut Ideen und Durchschlagskraft. Das entscheidende Tor erzielte Spaniens Superstar Alexia Putellas in der 75. Minute. Damit unterstrich sie einmal mehr ihre Klasse und führte ihr Team mit einem insgesamt ungefährdeten 5:0-Gesamtscore ins Finale.

Spanien kontrolliert das Spiel – kein Risiko nach dem Kantersieg

Die Spanierinnen agierten aus einer gesicherten Struktur heraus und gingen kein unnötiges Risiko ein. Nach dem deutlichen Hinspielsieg war die Devise klar: Kontrolle, Ballbesitz und ein geordneter Spielaufbau. Die Offensive um Putellas, Hermoso & Co. zeigte vereinzelt gefährliche Aktionen, war jedoch vor allem auf Spielkontrolle ausgerichtet. Schweden kam zwar mit mehr Widerstand zurück, blieb aber in der Offensive harmlos.

Finale gegen Deutschland oder Frankreich steht bevor

Im Finale am 28. November und 2. Dezember trifft Spanien auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Deutschland und Frankreich. Die DFB-Frauen gehen mit einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel, das am späten Dienstagabend in Caen ausgetragen wird. Für Schweden bleibt nur das Spiel um Platz drei – ein schwacher Trost nach der Finalhoffnung.

Spanien auf Kurs Titelverteidigung

Die Titelverteidigerinnen aus Spanien zeigen sich weiter in starker Form. Mit viel Kontrolle, individueller Klasse und taktischer Reife marschiert das Team Richtung Titelverteidigung. Sollte das DFB-Team das Duell gegen Frankreich für sich entscheiden, kommt es zu einem echten Klassiker im Finale – Weltmeister gegen Europameister.