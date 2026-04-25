Frauen Fußball heute Ergebnis: FC Bayern erkämpfen sich 1:1 gegen Barca

Der FC Bayern hat sich vom Barcelona-Schock aus dem Herbst gelöst und im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein 1:1 gegen den Favoriten erkämpft. Die Münchnerinnen bleiben damit im Rennen um ihr erstes Endspiel und dürfen nach dem Rückspiel am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr im Camp Nou weiter auf das Triple hoffen. Vor 31.000 Fans in der Allianz Arena traf Franziska Kett für die Gastgeberinnen, sah später aber Rot.

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Barca geht früh in Führung, Bayern antworten mutig

Rund sechs Monate nach der 1:7-Demütigung in der Ligaphase wollten die frisch gekürten Meisterinnen vor eigenem Publikum vor allem eines vermeiden, nämlich erneut unterzugehen. Der Auftakt war jedoch alles andere als ideal. Schon in der 8. Minute brachte Ewa Pajor, früher in Wolfsburg aktiv, den sechsmal in Serie möglichen Finalisten FC Barcelona in Führung. Nach einem Stellungsfehler von Giulia Gwinn stand die Angreiferin im Zentrum goldrichtig.

Champions League 2026/2026 der Frauen - Halbfinale | | - 18:15 FC Bayern München Frauen S S S S S 1 : 1 Endergebnis FC Barcelona Frauen S S Franziska Kett 69' E. Pajor 8' 32 E. Mahmutovic 20 Franziska Kett 2 V. Gilles 4 G. ViggÃ³sdÃ³ttir 7 Giulia Gwinn 15 Bernadette Amani 31 G. Stanway 17 Klara Bühl 18 M. Tanikawa 10 L. Dallmann 21 P. Harder 13 Cata Coll 24 E. Brugts 4 M. Leon 2 Irene Paredes 22 Ona Batlle 11 Alexia Putellas 12 P. Guijarro 19 V. Lopez 9 Clàudia Pina 17 E. Pajor 10 C. Graham Hansen Tore 8' Tor E. Pajor Assist: E. Brugts) Tor Franziska Kett Assist : P. Harder) 69'

Die Bayern waren zunächst um Stabilität bemüht und verteidigten im gegnerischen Ballbesitz meist tief vor dem eigenen Strafraum. Gleichzeitig suchten sie über Umschaltmomente ihre Chancen, vor allem über Klara Bühl. Die Nationalspielerin stand nach ihrer überstandenen Wadenverletzung erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder in der Startelf und forderte vor dem Anpfiff: „Du musst daran glauben“, sagte Klara Bühl, „Das muss jede auch ausstrahlen.“ Dennoch war den Münchnerinnen der Respekt vor dem Gegner anzumerken.

Kett trifft, Bayern werden stärker

Die erste gute Gelegenheit vergab Pernille Harder bereits in der 7. Minute, doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeberinnen besser hinein. Unter den Augen von Uli Hoeneß und Vereinsboss Jan-Christian Dreesen trauten sie sich nach und nach mehr zu und wurden vor der Pause sogar zur aktiveren Mannschaft. Die beste Chance vor dem Halbzeitpfiff hatte Kett in der 42. Minute, scheiterte aber an Barcelonas Torhüterin Cata Coll.

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Nach dem Seitenwechsel wurde Barça zunächst wieder präsenter. Esmee Brugts traf in der 49. Minute nur den Pfosten, später rettete Vanessa Gilles in der 60. Minute kurz vor der Torlinie. Auf der Gegenseite belohnte sich Bayern schließlich für den wachsenden Aufwand. Kett vollendete in der 69. Minute einen sauber ausgespielten Konter zum 1:1 und sorgte damit für eine ordentliche Ausgangslage vor dem Rückspiel.

Rote Karte und weitere Chancen für Barcelona

Nur zehn Minuten später kippte die Szene erneut gegen die Münchnerinnen. Kett wurde nach einem Griff an Salma Paralluelo an den Haaren mit Rot vom Platz gestellt. Auch Barcelonas Chefcoach José Barcala sah wegen Meckerns die Rote Karte. In Unterzahl mussten die Bayern den Punkt bis zum Schluss verteidigen und hielten damit gegen die favorisierten Katalaninnen ein Ergebnis fest, das weiter alle Möglichkeiten offenlässt. Bayerns Gegnerinnen hätten mit einem weiteren Finaleinzug bereits zum sechsten Mal nacheinander das Endspiel erreichen können.