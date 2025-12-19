Frauen Fußball heute – Die Nr.1 im deutschen Tor bleibt: Berger macht weiter

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft kann auf Kontinuität im Tor bauen: Ann-Katrin Berger hat sich entschieden, ihre Karriere im DFB-Team fortzusetzen. Diese Entscheidung gibt Trainer Christian Wück Planungssicherheit für die kommenden Herausforderungen, insbesondere die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Berger, die als Schlüsselspielerin gilt, hat ihre Rückkehr mit einem Lächeln signalisiert und ist bereit, die Nummer 1 im deutschen Tor zu bleiben.

Berger bleibt die Nummer 1 im DFB-Tor

Ann-Katrin Berger wird auch weiterhin das Tor der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft hüten. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) gab am Donnerstag bekannt, dass die 35-Jährige ihre Laufbahn im DFB-Team fortsetzt. Bis zuletzt war unklar, ob Berger nach dem Nations League Finale, in dem das Team 0:3 gegen Spanien verlor, weitermachen würde. Nun hat sie sich entschieden, unter der Leitung von Bundestrainer Christian Wück zu spielen.

Wichtige Entscheidung für die WM 2027

Die Entscheidung von Berger kommt zur rechten Zeit, da Wück nun für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien planen kann. In einem Gespräch mit kicker hatte der Chefcoach betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Berger für die Zukunft des Teams sei. „Wir haben uns ausgetauscht und ihr signalisiert, dass wir die Zusammenarbeit gern fortführen würden, wenn sie sich dafür bereit fühlt“, sagte Wück. Berger selbst zeigte sich optimistisch und bereit, die Herausforderung anzunehmen.

Erfolgreiche Vergangenheit und Ausblick auf die Zukunft

Berger debütierte 2020 für die deutsche Auswahl und ist seit den Olympischen Spielen 2024 die unangefochtene Nummer 1 im Tor. In bisher 29 Länderspielen hat sie sich als eine der besten Torhüterinnen etabliert. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz war Berger eine entscheidende Spielerin, die das Team ins Halbfinale führte. Außerdem gewann sie im November mit Gotham FC den Titel in der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL).

Vorfreude auf die WM-Qualifikation

Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen äußerte Berger ihre Vorfreude auf die WM-Qualifikation, die im März 2024 beginnt. Die Gegner werden Slowenien, Norwegen und Österreich sein. „Schönes Wetter ist auf jeden Fall. Brasilien ist ein fußballverrücktes Land“, erklärte sie und ließ damit ihre Begeisterung für das bevorstehende Turnier in Südamerika durchblicken. Das DFB-Team kann sich auf eine erfahrene Torhüterin freuen, die bereit ist, ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen.