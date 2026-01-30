Frauen Fußball heute: DFB verlängert mit Wück, Meinert und Bartusiak bis 2029

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Verträge mit dem Bundestrainer Christian Wück sowie seinen Assistenztrainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak vorzeitig bis August 2029 verlängert. Diese Entscheidung sichert das Trainerteam für gleich drei bedeutende Turniere: die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027, die Olympischen Spiele 2028 und die Heim-EM 2029. Mit dieser Vertragsverlängerung setzt der DFB auf Kontinuität und langfristige Planung im Frauenfußball.

Vertragsverlängerung bis 2029

Der DFB hat in einer Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG die vorzeitige Verlängerung der Verträge beschlossen. Christian Wück, der die Frauen-Nationalmannschaft nach den Olympischen Spielen 2024 übernehmen wird, zeigt sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, das Team bei den anstehenden Herausforderungen zu begleiten. Er betont, dass die Zusammenarbeit mit Maren Meinert und Saskia Bartusiak nicht nur durch fachliche Expertise, sondern auch durch menschliche Stärke geprägt ist.

Wück: „Wir haben einen klaren Weg eingeschlagen“

Wück äußert sich zuversichtlich über die zukünftige Entwicklung des Teams: „Es ist ein großes Privileg, das Amt weiter ausüben zu dürfen. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Entwicklung jeder einzelnen Spielerin zu fördern und mutigen, erfolgreichen Fußball zu zeigen.“ Seine Assistenztrainerinnen bringen wertvolle Erfahrungen aus ihren bisherigen Karrieren mit, die das Trainerteam ideal ergänzen.

DFB-Präsident Neuendorf lobt den Umbruch

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hebt die Leistung von Wück und seinem Team hervor: „Unter seiner Leitung ist ein selbstbewusstes und dynamisches Team gewachsen, das durch ihr Spiel überzeugt.“ Die Vertragsverlängerungen werden als entscheidend für die Planungssicherheit des gesamten Verbands betrachtet, insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Qualifikationsspiele zur WM 2027.

Positive Entwicklung und Ausblick auf die Zukunft

Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG, zeigt sich erfreut über die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams: „Seit ihrem Amtsantritt haben sie eine positive Entwicklung des Teams angestoßen.“ Sportdirektorin Nia Künzer betont den klaren Erfolg der letzten anderthalb Jahre und den Anspruch, erneut Titel zu gewinnen. Der Fokus liegt nun auf der WM-Qualifikation 2027, die im Sommer 2027 in Brasilien ausgetragen wird.