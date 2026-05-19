Frauen Fußball heute: DFB-Kapitänin Gwinn fehlt in der WM-Qualifikation

Giulia Gwinn wird den deutschen Fußballerinnen in den entscheidenden Spielen um das direkte WM-Ticket fehlen. Die Kapitänin von Double-Gewinner Bayern München muss an der linken Schulter operiert werden und fällt deshalb aus. Das teilte der DFB der Bild-Zeitung mit.

Ausfall vor den Partien gegen Norwegen und Slowenien

Für die Rechtsverteidigerin kommt damit ein Einsatz gegen Norwegen und in Slowenien am 5. und 9. Juni nicht infrage. Mitte April hatte sich Gwinn im Quali-Hinspiel der DFB-Elf gegen Österreich die Schulter ausgekugelt. Schon damals war klar, dass sie längere Zeit pausieren muss.

Nach dem Pokal-Triumph in Köln hatte Gwinn in der vergangenen Woche selbst bestätigt, wie ernst die Lage ist. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, sagte sie. Damit verpasst die 28-Jährige ausgerechnet die Phase, in der Deutschland das WM-Ticket für 2027 in Brasilien vorzeitig lösen kann.

Deutschland unter Zugzwang trotz bester Ausgangslage

Im Heimspiel gegen Norwegen in Köln kann die DFB-Auswahl die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien perfekt machen. Nach dem jüngsten 0:0 in Österreich führt Deutschland die Gruppe A4 allerdings nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf die Norwegerinnen an.