Frauen Fußball heute: DFB-Frauen Quali Kader bekannt gegeben – Nächste Länderspiele

Bundestrainer Christian Wück hat heute am Dienstag den 24-köpfigen Kader für die entscheidenden Spiele in der WM-Qualifikation 2027 in Brasilien nominiert. Gegen Norwegen am 5. Juni und in Slowenien am 9. Juni geht es für die DFB-Frauen um Platz eins in der Gruppe und damit direkt um das Ticket für die Endrunde.

Mit Klara Bühl vom FC Bayern München, Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg, Kathrin Hendrich von den Chicago Red Stars und Marie Müller von den Portland Thorns FC kehren gleich vier Nationalspielerinnen nach Verletzungspausen zurück. Auch Melissa Kössler vom Denver Summit FC, deren bislang letztes Länderspiel aus dem Jahr 2024 stammt, steht wieder im Aufgebot.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Verzichten muss Wück dagegen auf Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München, die wegen einer Schulterproblematik ausfällt. Ebenfalls nicht dabei ist Nicole Anyomi, die verletzungsbedingt absagen musste.

Wück setzt auf Rückkehrerinnen und klare Zielsetzung

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren“, sagt Bundestrainer Wück. „Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren – mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist. Die Ausfälle treffen uns natürlich. Gleichzeitig wissen wir, dass andere Verantwortung übernehmen werden. Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader, in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen.“

Zum Auftakt empfangen die DFB-Frauen am Freitag, 5. Juni, ab 20.35 Uhr live in der ARD Norwegen in Köln. Dabei steht eine Premiere an, denn erstmals spielt die Frauen-Nationalmannschaft im RheinEnergieSTADION. Bislang sind rund 24.000 Tickets verkauft worden.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Letztes Gruppenspiel in Ljubljana

Das abschließende WM-Qualifikationsspiel folgt wenige Tage später am Dienstag, 9. Juni, ab 18 Uhr live im ZDF in der Hauptstadt Ljubljana gegen Gastgeber Slowenien. In beiden Partien entscheidet sich, welches Team die Gruppe gewinnt und sich direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifiziert.

Der Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 5. Juni in Nürnberg und gegen Slowenien am 9. Juni in Ljubljana

Tor: Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC), Stina Johannes (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (FC Bayern München)

Abwehr: Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars), Franziska Kett (FC Bayern München), Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Rebecca Knaak (Manchester City), Camilla Küver (VfL Wolfsburg), Sarai Linder (VfL Wolfsburg), Janina Minge (VfL Wolfsburg), Marie Müller (Portland Thorns FC), Carlotta Wamser (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand (Olympique Lyon), Klara Bühl (FC Bayern München), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Linda Dallmann (FC Bayern München), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Melissa Kössler (Denver Summit FC), Shekiera Martinez (West Ham United), Larissa Mühlhaus (SV Werder Bremen), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Manchester United), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt)