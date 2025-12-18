Frauen Fußball heute Champions League: FC Bayern-Frauen im Viertelfinale – Wolfsburg in Play-offs

Die FC Bayern-Frauen haben sich mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Valerenga IF für das Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League qualifiziert. Im Gegensatz dazu muss der VfL Wolfsburg nach einer Niederlage gegen Chelsea in die Play-offs. Während die Münchenerinnen den direkten Einzug feierten, mussten die Wölfinnen auf Schützenhilfe hoffen, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Bayern mit starkem Auftritt gegen Valerenga

Die Bayern-Frauen zeigten im letzten Gruppenspiel der Champions-League-Vorrunde eine beeindruckende Leistung. Mit einem 3:0 (2:0) gegen die Norwegerinnen sicherten sich die Münchenerinnen den Platz unter den besten vier Teams. Momoko Tanikawa (2. Minute), Stine Ballisager (11.) und Pernille Harder (58.) waren die Torschützinnen, wobei Harder mit ihrem 50. Treffer im rot-weißen Trikot glänzte. Der Sieg hätte sogar deutlicher ausfallen können, da Carolin Simon die Latte traf und Kapitänin Georgia Stanway einen Handelfmeter verschoss.

Wolfsburg muss in die Play-offs

Im Gegensatz dazu hatte der VfL Wolfsburg einen schwierigen Abend gegen den FC Chelsea. Nach einem 1:2 (1:1) müssen die Wölfinnen nun in die Play-offs, um den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Alexandra Popp brachte Wolfsburg in der 16. Minute in Führung, doch Chelsea antwortete kurz vor der Pause durch Lucy Bronze (45.) und drehte das Spiel schließlich dank eines Treffers von Sam Kerr (64.). Die Wölfinnen vergaben mehrere gute Chancen, was letztlich bitter für die Mannschaft um Übungsleiter Tommy Stroot war.

Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Die Bayern-Frauen ziehen zusammen mit dem FC Barcelona, Olympique Lyon und Chelsea direkt ins Viertelfinale ein, das am 4./25. März und 1./2. April 2026 ausgetragen wird. Für die Mannschaften, die in der Ligaphase auf den Plätzen fünf bis zwölf landeten, stehen bereits die Termine für die Play-offs fest: 11./12. und 18./19. Februar. Die Auslosung der K.o.-Runde findet am Donnerstag um 13:00 Uhr in Nyon statt.