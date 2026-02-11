Frauen Fußball heute Bundesliga: Bayern-Frauen marschieren Richtung Titelverteidigung

Die Fußballerinnen des FC Bayern setzten ihren Dominanzlauf in der Frauen Bundesliga fort und gewannen das Nachholspiel des 16. Spieltags bei Carl Zeiss Jena souverän 6:0. Unter Chefcoach José Barcala erzielten Jovana Damnjanovic (19., 26′), Momoko Tanikawa (39′), Georgia Stanway (50′), Pernille Harder (60′) und Edna Imade (88′) die Tore. Jena vergab kurz vor Schluss einen Elfmeter, Lisa Gora traf den linken Pfosten (84′). Mit dem klaren Sieg baut Bayern die Tabellenführung aus und liegt nun zwölf Punkte vor dem VfL Wolfsburg, die allerdings zwei Partien weniger absolviert haben.

Spielverlauf und Torausbeute

Bayern diktierte von Beginn an den Spielverlauf und setzte das Tempo. Nach dem ersten Doppelpack von Jovana Damnjanovic zur Mitte der ersten Halbzeit (19., 26′) war das Spiel faktisch entschieden, die Gäste kontrollierten Ballbesitz und kreierten immer wieder Großchancen. Momoko Tanikawa erhöhte kurz vor der Pause (39′), Georgia Stanway und Pernille Harder sorgten in der zweiten Halbzeit früh für die endgültige Vorentscheidung (50., 60′). Edna Imade machte in der Schlussphase mit dem 6:0 (88′) den Sack zu. Das Leder fand mehrfach konsequent den Weg ins Netz, während Jena kaum Entlastungsangriffe setzte.

Elfmeterschuss und Aluminium

In der 84. Minute bot sich Jena noch einmal die Gelegenheit zum Ehrentreffer durch einen Strafstoß, doch Lisa Gora setzte den Elfmeter an den linken Pfosten — Aluminium statt Anschluss. Der Fehlschuss bedeutete die letzte große Szene der Heimmannschaft; Bayern blieb stabil und ließ in der Schlussphase keine Zweifel am Auswärtsdreier aufkommen.

Tabelle Top 5 der Frauen Bundesliga

Tabellenstand und Saisonverlauf

Mit dem 6:0 baut der FC Bayern seinen Vorsprung in der Bundesliga aus und führt nun zwölf Punkte vor dem Verfolger VfL Wolfsburg, wobei die Wölfinnen zwei Partien weniger absolviert haben. Im Hinspiel hatten die Teams noch 0:0 gespielt — der bislang einzige Punktverlust der Bayern-Frauen in dieser Saison. Die deutliche Auswärtspartie unterstreicht den Anspruch der Mannschaft auf die Titelverteidigung und den kontinuierlichen Leistungsanstieg unter Trainer José Barcala.