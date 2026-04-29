Frauen Fußball heute: Bayern-Frauen siegen in Bremen mit B-Elf

Der FC Bayern hat seine beeindruckende Serie in der Frauen-Bundesliga auch mit einer kompletten Rotation fortgesetzt. Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Barcelona gewann der deutsche Meister bei Werder Bremen mit 2:0 und feierte damit den 20. Ligasieg nacheinander.

Barcala rotiert einmal komplett durch

Im Vergleich zum 1:1 im Hinspiel gegen Barcelona veränderte José Barcala seine Startelf auf allen elf Positionen. Die Münchnerinnen traten in Bremen damit klar mit einer B-Elf an, ließen sich davon aber zunächst nicht aus dem Konzept bringen. Die Partie blieb bis zur Pause torlos, ehe nach dem Seitenwechsel die eingewechselten Stammkräfte den Unterschied machten.

Padilla-Bidas und Harder entscheiden die Partie

In der 60. Minute brachte Natalia Padilla-Bidas den FC Bayern in Führung, nachdem Pernille Harder den Ball per Kopf verlängert hatte. Nur sechs Minuten später sorgte die Dänin selbst vom Punkt für das 2:0, als sie einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Damit war der Auswärtssieg endgültig gesichert.

Meistertitel längst fix, Blick auf Barcelona gerichtet

Die vierte Meisterschaft in Serie hatten die Bayern-Frauen bereits am vergangenen Spieltag mit dem 3:2-Erfolg bei Union Berlin perfekt gemacht. Der Fokus liegt nun vollständig auf dem internationalen Highlight: Am Sonntag um 16.30 Uhr, live im ZDF, will das Team im Camp Nou erstmals ins Finale der Königsklasse einziehen und den Triple-Traum am Leben halten.