Frauen Fußball heute: Australien sichert sich erstes WM-Ticket für die WM 2027

Australien sichert sich erstes WM-Ticket für die WM 2027: Die Matildas haben als erstes Team sportlich die Teilnahme an der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien klargemacht. Im Viertelfinale der Asienmeisterschaft im eigenen Land setzte sich Australien gegen Nordkorea mit 2:1 (1:0) durch und erreichte damit das Halbfinale. Trainer Joe Montemurro schickte sein Team ins Halbfinale, in dem den Australierinnen das ersehnte Direktticket der AFC zusteht. Starspielerin Sam Kerr und ihre Mannschaft schreiben damit die erfolgreiche WM-Historie des Landes fort.

Viertelfinale: Australien schlägt Nordkorea und zieht ins Halbfinale ein

Im Viertelfinale der Asienmeisterschaft gewann Australien 2:1 gegen Nordkorea und entschied damit das direkte Duell um den Halbfinaleinzug. Das Spiel endete 2:1 (1:0), womit die Matildas das zweite Tor als entscheidenden Treffer verbuchten und das Weiterkommen sicherten. Der Einzug ins Halbfinale markiert den sportlichen Qualifikationspunkt: Mit dem Erreichen der letzten vier haben sich die Australierinnen einen der sechs Direktplätze der AFC für die WM 2027 gesichert.

AFC-Qualifikationsmodus: Direktplätze, Playoffs und mögliche Gesamtquoten

Die asiatische Konföderation AFC vergibt insgesamt sechs Direkttickets für die WM 2027: Die vier Halbfinalistinnen sind automatisch qualifiziert, die unterlegenen Viertelfinalistinnen rücken in ein Playoff-Turnier um die verbleibenden zwei Direktplätze. Je nach Ausgang dieser Ausscheidungen können sich bis zu acht Teams aus der AFC für die WM-Endrunde in Brasilien qualifizieren. Die Endrunde in Brasilien läuft vom 24. Juni bis 25. Juli 2027; Gastgeber Brasilien ist als Nation automatisch gesetzt.

Australien bei Weltmeisterschaften: Kontinuität und Bestresultat

Mit der nun gesicherten Teilnahme sind die Australierinnen zum neunten Mal in Folge bei einer Frauen-WM dabei und setzen damit ihre beeindruckende Serie fort. Beim Heimturnier 2023 erreichte das Team aus Down Under mit dem vierten Platz die bisher beste WM-Platzierung der Matildas. Die erfolgreiche Qualifikation 2026/2027 unterstreicht die Konstanz im internationalen Vergleich und die Ambitionen Australiens für das Turnier in Brasilien.