Frauen Fußball heute: Alles was du zum Deutschland – Spanien Finale wissen musst!

Deutschland gegen Spanien im UEFA Nations League Finale

Erstmals in ihrer Geschichte steht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Finale der UEFA Nations League. Im Hinspiel trifft das Team von Christian Wück auf die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien. Gespielt wird am Freitagabend im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern – mit Heimvorteil und live im ZDF.

Wer überträgt das Finale live?

Das Hinspiel läuft am Freitag, 29. November, ab 20:45 Uhr live im ZDF. Bereits ab 20:15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung im Free-TV und im Livestream auf zdf.de. Das Rückspiel findet am Dienstag, 2. Dezember, in Madrid statt. Die ARD überträgt dann ab 18:30 Uhr live aus dem Estadio Metropolitano.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

Wo wird gespielt – und was bedeutet der Spielort?

Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern – besser bekannt als der Betzenberg – bietet eine traditionsreiche Kulisse für das erste Finalduell. Für das DFB-Team ist es eine gute Gelegenheit, mit der Unterstützung der Fans im Rücken eine starke Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. Der Ort könnte dabei mehr als nur symbolisch für einen möglichen historischen Titelgewinn stehen.

Wie ist die Bilanz zwischen Deutschland und Spanien?

Deutschland und Spanien sind zuletzt im EM-Halbfinale 2025 aufeinandergetroffen – mit dem besseren Ende für Spanien nach einem 0:1 in der Verlängerung. Insgesamt gab es neun Duelle, von denen Deutschland fünf für sich entscheiden konnte. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Nations League – und gleich ein Finale.

Wie kommt Spanien ins Finale?

Die Spanierinnen qualifizierten sich souverän. In der Gruppenphase holten sie fünf Siege und kassierten nur eine Niederlage gegen England. Im Halbfinale ließ das Team dann keine Zweifel aufkommen: 4:0 gegen Schweden im Hinspiel, 1:0 im Rückspiel. Mit technisch starkem Spiel, hoher Ballsicherheit und Tempo ist Spanien aktuell das Maß der Dinge im Frauenfußball.

Mit welchem Kader tritt Deutschland an?

Christian Wück setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Vier Rückkehrerinnen – Ann-Katrin Berger, Ena Mahmutovic, Rebecca Knaak und Sarai Linder – sind wieder im Aufgebot. Neu dabei ist Lisanne Gräwe aus der U23. Linda Dallmann wurde nachnominiert, da Lea Schüller aus familiären Gründen fehlt. Carlotta Wamser fällt angeschlagen aus. Das Ziel ist klar: mit einer kompakten, mutigen Leistung Spanien Paroli bieten.