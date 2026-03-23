Frauen Fußball heute: Alexandra Popp fehlt dem VfL Wolfsburg mehrere Wochen

Alexandra Popp ist auf ihrer Abschiedstour beim VfL Wolfsburg abrupt gestoppt worden: Der Klub teilte am Montag mit, dass die Stürmerin wegen einer muskulären Verletzung „einige Wochen außer Gefecht“ gesetzt ist. Popp fehlt dem VfL damit in unmittelbar bevorstehenden Partien, darunter das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OL Lyonnes. Die 34‑Jährige hatte sich das Problem am Samstag in Hoffenheim ohne Gegnereinwirkung zugezogen und humpelnd den Platz verlassen. Trotz der Zwangspause zeigte sich Popp kämpferisch und schrieb in ihrer Instagram‑Story: „Das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ziele setzen, ATTACKE.“

Popp fehlt dem VfL – muskuläre Verletzung und geplante Ausfallzeit

Der VfL bezeichnete die Blessur als muskuläre Verletzung und rechnet mit einem mehrwöchigen Ausfall. Die genaue Diagnose und mögliche Bildgebung wie ein MRT wurden in der Mitteilung nicht detailliert beschrieben; generell bestimmen Untersuchungsergebnisse die weitere Reha‑Planung und das Zurückkehren ins Mannschaftstraining. Die Mannschaftsärzte und das Trainerteam müssen nun die Ausfallzeit sowie ein individuelles Rehabilitationsprogramm festlegen, um ein erneutes Aufflammen der Muskulatur zu vermeiden.

Folgen für Champions League und DFB‑Pokal

Popp fehlt dem VfL unmittelbar im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OL Lyonnes am Dienstag (18.45 Uhr/Disney+). Das Rückspiel ist für den 2. April terminiert, drei Tage später steht das Halbfinale des DFB‑Pokals bei Carl Zeiss Jena an — Spiele, bei denen Wolfsburg nun ohne seine erfahrene Torjägerin planen muss. Dennoch verfügt der Chefcoach über Kaderoptionen, doch der Verlust von Popp bedeutet einen klaren Einschnitt für Offensive, Standardsituationen und Führung auf dem Platz.

Abschied zum BVB nach 14 Jahren: Wechsel und Kontext

Erst vor Kurzem hatte Popp nach 14 Jahren ihren Abschied vom VfL bekannt gegeben; nach der Saison wechselt sie zum Borussia Dortmund. Der anstehende Wechsel – ein typischer Transferprozess mit Themen wie Medizincheck, Vertragsunterzeichnung und Arbeitsvertrag – bleibt trotz der Verletzung bestehen. Gleichzeitig wird der BVB, der in der Regionalliga West um den Aufstieg kämpft und seine Heimspiele in der Nähe der Südtribüne im Westfalenstadion bestreitet, künftig auf die Erfahrung der ehemaligen DFB‑Kapitänin bauen.

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Wie es zum Verletzungsereignis kam

Popp zog sich die Blessur im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (1:0) zu und musste bereits in der 17. Minute ausgewechselt werden. Augenzeugenberichten zufolge geschah die Verletzung ohne Gegnereinwirkung, sie verließ den Platz deutlich humpelnd. Nun gilt es für den VfL, das Lazarett zu managen und gleichzeitig die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben anzupassen.