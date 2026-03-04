Frauen Fußball heute: DFB-Frauen feiern Traumstart in die WM-Mission

Wie hat Deutschland heute gespielt?

DFB-Frauen feiern Traumstart in die WM-Mission: Mit einem deutlichen 5:0 (2:0) gegen Slowenien legte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion den ersten Schritt Richtung WM-Endrunde 2027 in Brasilien. Vor 19.169 Zuschauern trafen Vivien Endemann, Elisa Senß, Linda Dallmann, Debütantin Larissa Mühlhaus und Lea Schüller. Das klare Ergebnis spiegelt eine dominante Vorstellung mit viel Ballbesitz und zahlreichen Großchancen wider. Mit Rückenwind reist das Team nun zum schweren Duell in Stavanger gegen Norwegen (Samstag, 18.00 Uhr/ZDF-Livestream).

5:0-Sieg gegen Slowenien – klare Dominanz im Rudolf-Harbig-Stadion

Die DFB-Elf kontrollierte den Spielverlauf von Beginn an und setzte Slowenien mit kontinuierlichem Druck rund um den Strafraum unter Dauerdruck. Vivien Endemann brachte Deutschland früh in Führung (6.), nur wenige Minuten später erhöhte Elisa Senß (12.) auf 2:0, womit die Grundlage für den souveränen Auftritt gelegt war. Immer wieder entstanden Großchancen, bei denen die Gäste kaum Entlastung fanden; Torhüterin Ann-Katrin Berger blieb bei einzelnen Gegenstößen souverän zur Stelle. Die Partie endete vor 19.169 Zuschauern 5:0 – ein deutliches Statement in der Qualifikationsgruppe A4.

Liveticker 5:0 Deutschland gegen Slowenien

19:15 Uhr 5:0 für Deutschland 5:0 für Deutschland durch Lea Schüller

Spielverlauf, Tore und strittige Szene

Nach der Pause erhöhte Linda Dallmann (48.) und wenig später krönte Debütantin Larissa Mühlhaus ihre Einwechslung mit dem 4:0 (53.). Lea Schüller meldete sich in der Schlussphase mit ihrem Treffer zum 5:0 (71.) zurück und verbuchte damit ihren 55. Länderspieltreffer im 83. Länderspiel. Ein weiteres Tor von Schüller wurde in der 87. Minute wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt; der Videobeweis kommt in der Qualifikation nicht zum Einsatz, sodass die Entscheidung auf dem Feld blieb. Bei einer Szene kurz nach der Anfangsphase hatte Zala Mersnik einen Abschluss von Shekiera Martinez pariert, und ein Knaak-Zuspiel wurde wegen Abseits zurückgenommen.

Trainerentscheidungen und Personalfragen

Christian Wück überraschte mit einigen Personalentscheidungen: Shekiera Martinez startete anstelle von Nicole Anyomi, Janina Minge saß zunächst auf der Bank, und Wück testete in der Innenverteidigung Camilla Küver neben Rebecca Knaak. Die Partie zwang ihn zudem zu Anpassungen in der Offensive: Selina Cerci fehlte bereits vor dem Anpfiff, Klara Bühl musste in der vergangenen Woche als weitere Verletzte passen, sodass Jule Brand nicht in der Anfangsformation stand und stattdessen Vivien Endemann auf dem Flügel zum Einsatz kam. Zu Beginn der zweiten Halbzeit führte Wück mehrere Wechsel durch; Carlotta Wamser, Sarai Linder und Larissa Mühlhaus kamen für Giulia Gwinn, Franziska Kett und Jule Brand.