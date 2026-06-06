Frauen Fußball Ergebnis: DFB-Frauen lösen WM 2027 Ticket

Die deutschen Fußballerinnen haben ihr WM-Ticket für Brasilien 2027 schon vorzeitig sicher. Im entscheidenden Gruppenspiel bezwang die DFB-Auswahl Norwegen in Köln mit 2:0 und war damit als erstes europäisches Team für das Turnier qualifiziert. Christian Wück sprach von einem erfüllten Ziel, während die Mannschaft im ausverkauft wirkenden Jubelmodus feierte.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 2 0 Norwegen Frauen

Frühe Treffer legen den Grundstein

Vor 33.425 Zuschauern im Kölner Stadion nutzte Deutschland die effiziente Anfangsphase eiskalt aus. Marie Müller, die für die verletzte Giulia Gwinn rechts hinten in die Startelf gerückt war, brachte die Gastgeberinnen nach 18 Minuten mit einem platzierten Linksschuss in Führung. Die 25-Jährige, die nach langer Pause wegen eines Kreuzbandrisses ihr Traumdebüt im Nationalteam feierte, traf bei ihrem ersten Einsatz von Beginn an gleich zum 1:0.

Nur neun Minuten später legte Carlotta Wamser nach und erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Für die linke Seite war sie anstelle der verletzten Franziska Kett aufgeboten worden und belohnte das Vertrauen mit einem starken Auftritt. Den Treffer vorbereitete Linda Dallmann, Wamser setzte den Rechtsschuss neben den rechten Innenpfosten. Christian Wück klatschte dazu im Rhythmus von „Major Tom“.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 2 0 Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U S > 5 4 1 0 16 1 15 13 2 Norwegen Frauen S N S S N > 5 3 0 2 9 8 1 9 3 ▲ Österreich Frauen N N N U S > 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 ▼ Slowenien Frauen N S N N N > 5 1 0 4 3 14 -11 3

Wück baut die Defensive um

Der Bundestrainer musste seine Abwehrreihe kurzfristig fast komplett umbauen. Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger hatte ihre Bauchverletzung rechtzeitig überstanden, in der Innenverteidigung ersetzte die erfahrene Kathrin Hendrich die rotgesperrte Vize-Kapitänin Janina Minge neben Rebecca Knaak. Rechts erhielt Müller das Vertrauen, weil Kapitänin Giulia Gwinn nach ihrer Schulter-Operation fehlte. Links verteidigte Wamser für Franziska Kett.

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Sjoeke Nüsken führte die deutsche Elf im 58. Länderspiel erstmals als Kapitänin auf den Platz. Wück hatte vor der Partie betont, dass er den Druck nach dem jüngsten 0:0 in Österreich nicht an die Mannschaft heranlassen wolle. „Über eine mögliche Niederlage denken wir nicht nach. Wir wollen gewinnen, eine der ersten europäischen Mannschaften sein, die sich qualifizieren“, sagte er vor dem Anpfiff in der ARD.

Norwegen drängt, Berger hält stand

Auch spielerisch startete Deutschland mit viel Zug nach vorn und suchte erneut die schnelle Offensive um Lea Schüller, Klara Bühl und Jule Brand. Gleichzeitig musste die Defensive vor allem Caroline Graham Hansen im Blick behalten, die frühere Wolfsburgerin führte Norwegen an, weil Ada Hegerberg verletzungsbedingt als Ex-Weltfußballerin fehlte. Der Plan ging zunächst auf, doch die Gäste kamen im weiteren Verlauf besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf die teils offene deutsche Hintermannschaft.

Ein möglicher Anschlusstreffer durch Signe Gaupset zählte in der 43. Minute wegen Abseits nicht, auch wenn die Entscheidung knapp ausfiel. Kurz vor der Pause und direkt nach dem Seitenwechsel war Berger dann mehrfach gefordert und lenkte den Ball zweimal in höchster Not über die Latte. In der Folge befreite sich die DFB-Auswahl wieder, Schüller verpasste in der 62. Minute nach feiner Vorarbeit von Brand den nächsten Treffer.

Jubel, Erleichterung und ein Blick nach Ljubljana

Nach dem Schlusspfiff war die Freude groß. Die deutsche Mannschaft feierte zu den Klängen von Wolfgang Petry ausgelassen im Kölner Stadion, tanzte und nahm die vorzeitige Qualifikation gemeinsam mit dem Publikum auf. Wück sagte am ARD-Mikrofon: „Das war unser großes Ziel. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Zugleich blickte er mit Vorfreude auf das Turnier: „Jede Weltmeisterschaft ist ein Riesenerlebnis.“

Auch Lea Schüller zog ein positives Fazit und sagte: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sind jetzt umso glücklicher.“ Für Deutschland geht es am Dienstag um 18.00 Uhr im ZDF in Ljubljana gegen Slowenien weiter. Mit 13 Punkten auf dem Konto kann die DFB-Auswahl die Aufgabe entspannt angehen, während Norwegen in die Playoffs muss.