Frauen Fußball DFB Länderspieltickets * Wann spielen die DFB-Frauen im Nations-League-Finale?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht vor einem historischen Duell: Im Finale der UEFA Women’s Nations League trifft das Team auf Weltmeister Spanien. Das Hinspiel steigt am 28. November im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern– ein Ort mit besonderer Bedeutung für den deutschen Frauenfußball. Schon 24.000 Länderspieltickets wurden das Hinspiel im Finale verkauft.

Finale mit Erinnerung an 1995 – DFB-Frauen zurück in Kaiserslautern

30 Jahre nach dem EM-Triumph gegen Schweden kehren die DFB-Frauen zurück ins Fritz-Walter-Stadion. Damals wie heute geht es um einen internationalen Titel. Im Halbfinale setzten sich die deutschen Spielerinnen gegen Frankreich durch (1:0, 2:2), während Spanien gegen Schweden souverän gewann (4:0, 1:0). Nun steht das erste von zwei Finalduellen bevor – das Rückspiel findet am 2. Dezember in Spanien statt, der Austragungsort wird noch bekannt gegeben.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

18:00 Deutschland Frauen - - Spanien Frauen 18:00 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Vorverkauf läuft – Bereits 24.000 Länderspieltickets verkauft

Wie der DFB mitteilt, ist der Vorverkauf für das Hinspiel in Kaiserslautern bereits in vollem Gange. Karten gibt es ab 15 Euro, ermäßigt ab 12 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen pauschal 10 Euro – egal in welcher Sitzplatz-Kategorie. Bereits rund 24.000 Fans haben sich ihre Tickets gesichert. Erhältlich sind sie über das DFB-Ticketportal oder telefonisch unter 069 90 28 38 48.

Fanblock und Gruppentickets: Günstige Optionen für echte Supporter

Für Fan Club-Mitglieder gibt es ein spezielles Angebot: Tickets im Fanblock (Blöcke 19.1 und 20.1) kosten nur 10 Euro statt 15. Auch Gruppen profitieren: Ab zehn Personen gibt es Gruppentickets für jeweils 10 Euro in Kategorie 3 – buchbar über den Südwestdeutschen Fußballverband.

Mitfahrbörse für Fans: Gemeinsam zum Spiel

Um die Anreise zu erleichtern, stellt der DFB auf fanfahrt.dfb.de eine kostenlose Mitfahrbörse bereit. Das Angebot richtet sich an Fans aller Nationalteams und soll helfen, kostengünstig und nachhaltig zum Spiel zu gelangen.