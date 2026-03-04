Frauen Bundestrainer Christian Wück warnt vor Norwegen: „Anderes Kaliber“

Frauen-Bundestrainer Christian Wück warnt vor Norwegen und betont: „Anderes Kaliber“. Nach dem 5:0-Auftakt gegen Slowenien sieht Wück zwar positive Erkenntnisse, mahnt aber, dass das Spiel in Stavanger auf Kunstrasen eine komplett andere Herausforderung wird. Norwegen, das zum Auftakt 1:0 in Österreich gewann, zählt laut Wück zu den Topnationen und ist direkter Konkurrent um den Gruppensieg für die WM 2027 in Brasilien. Anpfiff ist am Samstag um 18.00 Uhr (ZDF) — für die DFB-Elf wartet ein deutlich anspruchsvollerer Spielverlauf mit ungewohnten Gegebenheiten.

Wück warnt vor Norwegen: „Zu den Topnationen“

Christian Wück macht unmissverständlich klar, dass Norwegen ein anderes Kaliber ist: „Die Skandinavierinnen gehören zu den Topnationen, das wird schon eine Aufgabe für uns werden.“ Gleichzeitig unterstrich er, dass der direkte Weg zur WM 2027 über Platz eins in der Gruppe führt und seine Mannschaft an Norwegen vorbei muss. Die Warnung basiert nicht nur auf dem Ergebnis in Österreich (1:0 für Norwegen), sondern auch auf der sportlichen Bilanz und der Erwartung an ein intensiveres Duell mit vielen Entscheidungsmomenten.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S > 1 1 0 0 5 0 5 3 2 Norwegen Frauen S > 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Slowenien Frauen N > 1 0 0 1 0 5 -5 0 4 Österreich Frauen N > 1 0 0 1 0 1 -1 0

Kunstrasen als taktischer und physischer Faktor

Ein zentrales Thema vor der Partie ist der Untergrund: „Es wird schon deswegen ein anderes Spiel, weil wir auf Kunstrasen spielen werden, das sind andere Gegebenheiten, darauf müssen wir uns einstellen“, sagte Wück. Kunstrasen beeinflusst Spielverlauf, Balllauf und die Entstehung von Großchancen; die Mannschaft muss Anpassungen bei Ballkontrolle, Passwegen und Tempo vornehmen. Die Vorbereitung wird sich daher gezielt auf die Umstellung der Technik und die Belastungssteuerung richten, damit defensive Stabilität und Umschaltmomente auch auf dem ungewohnten Untergrund funktionieren.

Erkenntnisse aus dem 5:0 gegen Slowenien

Der klare Auftaktsieg in Dresden gab Wück wertvolle Einsichten: Das neue Abwehrzentrum mit Camilla Küver und Rebecca Knaak agierte meist sicher, und im Spielverlauf zeigte die Mannschaft Variabilität in der Offensive. Larissa Mühlhaus feierte mit ihrem Tor zum 4:0 ein Traumdebüt, Linda Dallmann traf zum 3:0 und Shekiera Martinez agierte als Sturmspitze agil und gefährlich. Dennoch relativiert Wück: Trotz der Effizienz vor dem Tor bleibt noch Arbeit, insbesondere wenn es gegen ein höheres Kaliber wie Norwegen geht.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Personal, Jokerrolle und Offensivoptionen

Wück hob die Rolle von Lea Schüller als entscheidende Alternative hervor: „Lea definiert sich über Tore, sie ist eine Vollblutstürmerin, für sie ist es das Wichtigste, Tore zu erzielen“, sagte der Bundestrainer und freute sich, dass der Einsatz ihr Selbstvertrauen zurückgibt. Ihr zweiter Treffer wurde zwar wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung fälschlicherweise aberkannt, doch Schüller erwies sich als starker Joker. Insgesamt betonte Wück, dass er im Angriff „noch einige gute Alternativen“ habe und dass die Offensive durch Beweglichkeit und Abschlussqualität überzeugt — Tugenden, die auch gegen Norwegen gefragt sein werden.