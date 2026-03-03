Frankreichs Superstar Kylian Mbappé für Untersuchungen am Knie in Paris

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ist am Montag in Paris gewesen, um sich weiteren Untersuchungen an seinem linken Knie zu unterziehen. Mbappé, der seit Ende 2025 an einer Außenbandverletzung im linken Knie laboriert, wurde Berichten zufolge von Mitarbeitern von Real Madrid begleitet. Eine Operation ist vorerst nicht geplant; der Klub beschreibt die Verletzung als „Knieverstauchung“ und setzt auf konservative Behandlung und Reha. Unklar bleibt, wie lange die Ausfallzeit genau sein wird und ob Mbappé für das Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City zur Verfügung steht.

Mbappé in Paris für Knie-Untersuchungen

Kylian Mbappé suchte in seiner Heimat Frankreich spezialisierte medizinische Untersuchungen auf, nachdem die Beschwerden am linken Knie erneut aufgetreten waren. Bei den Untersuchungen in Paris begleiteten ihn Mitarbeiter von Real Madrid, wie aus Vereinskreisen verlautete. Real betont, dass aktuell kein operativer Eingriff vorgesehen sei und die Befunde konservativ behandelt werden sollen. Gleichzeitig bleibt die genaue Diagnose und der erwartete Verlauf der Reha noch offen.

Diagnose und bisheriger Verlauf der Verletzung

Mbappé laboriert nach Angaben aus seinem Umfeld seit Ende 2025 an einer Verletzung des Außenbandes im linken Knie und hatte seitdem immer wieder Pausen eingelegt. Die Probleme äußern sich laut Berichten durch anhaltende Schmerzen, die ihm auch Einsätze verwehrten – unter anderem verpasste er das Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon. Die Formulierung Real Madrids von einer „Knieverstauchung“ unterstreicht den derzeitigen Plan, auf Physiotherapie, Schonung und gezielte Reha-Maßnahmen zu setzen, statt schnell zu einer Operation zu greifen.

Auswirkungen auf Real Madrid und internationale Termine

Ob Mbappé im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City (Hinspiel am 11., Rückspiel am 17. März) auflaufen kann, ist derzeit unklar. Trainer Álvaro Arbeloa erklärte zuletzt, es gebe „weitgehend Einigkeit zwischen allen Beteiligten“, und dass der beste Weg sei, Mbappé pausieren zu lassen, damit er „mit 100 Prozent zurückkehrt“. Arbeloa fügte hinzu: „Es wird nicht nur eine Frage von Tagen sein, sondern etwas länger dauern, aber ich kann nicht sagen, wie lange genau. Hoffentlich nicht allzu lange.“ Parallel bleibt Mbappé als Kapitän der französischen Nationalmannschaft für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada gesetzt.