Frankreich gegen Senegal TV Übertragung: 1:0 – Nur MagentaTV – Warum heute Abend nicht bei ARD / ZDF?

Achtung für alle WM 2026 Fans: Frankreich gegen Senegal gibt es heute Abend nur mit MagentaTV-Abo. Auch Irak gegen Haalands Norweger läuft ausschließlich bei dem Telekom-Dienst, der an diesem Abend mit einem echten Top-Paket aufwartet. Hier in 3 Minuten direkt abschließen – für 11 EUR pro Monat, monatlich kündbar.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Im WM-Spiel Frankreich gegen Senegal setzt MagentaTV zudem erstmals auf ein Experten-Duo aus Thomas Müller und Mats Hummels. Laura Wontorra führt durch den Abend, Wolff Fuss kommentiert die Partie. Für die Fußball- und Taktikfreunde ist das eine besonders prominente Besetzung.

Wer zeigt Frankreich – Senegal (16.06.2026) im Free-TV/Stream?

Frankreich und Senegal treffen am Dienstag, 16.06.2026 um 21:00 deutscher Zeit in ihrem Auftaktspiel der Gruppe I aufeinander. Während die beiden Nationen auf dem Platz die Favoritenrollen ausloten, ist für Fans vor allem eines wichtig: Wer überträgt die WM 2026 in Deutschland? In Deutschland wird die Begegnung exklusiv von MagentaTV gezeigt; parallel dazu sind alle Spiele der Weltmeisterschaft live auf Tipico verfügbar, wo zudem Top-Quoten angeboten werden. Die Partie ist Teil von Gruppe I (Frankreich, Irak, Senegal, Norwegen) und findet am 1. Spieltag des Turniers statt.

Frankreich gegen Senegal nur bei MagentaTV zu sehen

Das Auftaktspiel der Gruppe I zwischen Frankreich und Senegal steigt am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Für die Fans in Deutschland stellt sich damit vor allem die Übertragungsfrage, und die Antwort ist eindeutig: Die Partie läuft exklusiv bei MagentaTV. Parallel dazu sind zwar alle Spiele der Weltmeisterschaft auch bei Tipico im Livestream abrufbar, inklusive attraktiver Quoten, doch im klassischen TV gibt es diese Begegnung nur beim Telekom-Anbieter.

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Die Partie gehört zur Gruppe I mit Frankreich, Irak, Senegal und Norwegen und ist der erste Spieltag des Turniers. Für beide Nationen geht es also direkt um eine frühe Standortbestimmung in einem schweren Vorrundenfeld.

Starkes Team aus Moderation, Kommentar und Analyse

MagentaTV fährt für den Abend ein namhaftes Aufgebot auf. Wolff Fuss kommentiert gemeinsam mit Robert Andrich, während Laura Wontorra aus dem Stadion berichtet. Dazu kommen Thomas Müller und Mats Hummels, die erstmals gemeinsam als Expertenpaar im Einsatz sind. Wer noch tiefer in die taktischen Details eintauchen will, kann außerdem den Taktik-Feed mit Benni Zander und Tobias Schweinsteiger einschalten.

MagentaTV als alleiniger TV-Partner für alle WM-Spiele

Der Streaminganbieter ist das offizielle Heim der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Insgesamt zeigt MagentaTV alle 104 Partien live, davon 44 exklusiv. Viele dieser Begegnungen liegen in der Gruppenphase, zusätzlich sind drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals nur dort zu sehen.

Das Turnier findet in den USA, Kanada und Mexiko statt und wächst mit 48 Teams auf eine neue Dimension. MagentaTV begleitet die Spiele auf Fernseher, Smartphone und Laptop. Im Free-TV werden in Deutschland lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale gezeigt. Wer das komplette Turnier sehen möchte, kommt an MagentaTV nicht vorbei und muss dafür 10 Euro im Monat investieren, um das Pay-TV und alle Livestreams freizuschalten. Die Anmeldung bei MagentaTV ist möglich, und gestartet wurde die WM-Berichterstattung bereits mit der Auslosung am 5.12.2025 in Washington.

Moderatoren, Kommentatoren & Experten heute Abend Frankreich gegen Senegal

Dafür gibt es aber das volle Star-Aufgebot: Wolff Fuss kommentiert gemeinsam mit Robert Andrich. Im Stadion melden sich Laura Wontorra, Thomas Müller und Mats Hummels. Wer Bock auf die totale Nerd-Analyse hat, schaltet auf den Taktik-Feed zu Benni Zander und Tobias Schweinsteiger.

Über MagentaTV

Der Streaminganbieter MagentaTV wird zum offiziellen Heim der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Als einziger Anbieter überträgt die Telekom-Plattform alle 104 Partien live, 44 davon exklusiv, darunter viele in der Gruppenphase. Mit einem prominenten Expertenteam um Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Thomas Müller, Mats Hummels sowie Top-Trainer Jürgen Klopp verspricht MagentaTV eine umfangreiche und fundierte Berichterstattung rund um das größte Turnier der Welt. Dafür muß der Fußballfan 10 EUR im Monat investieren um das Pay-TV und alle Livestreams zu sehen. Hier geht es zur MagentaTV Anmeldung. Los geht es jetzt am 5.12.2025 mit der Übertragung der WM-Auslosung in Washington. Fußball WM 2026 im TV: ARD, ZDF & MagentaTV – Wer zeigt welche Spiele?

Alle 104 WM-Spiele live, 44 davon exklusiv bei MagentaTV

Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Teams größer denn je. Und der Streaminganbieter MagentaTV überträgt jede Minute, egal ob auf dem Fernseher, Smartphone oder Laptop. 44 Spiele laufen ausschließlich beim Telekom-Dienst, darunter drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Im Free-TV werden lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale zu sehen sein. Wer alles sehen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei, los ging es mit der Gruppenauslosung am 5.12.2025.

TV Liveticker heute am Dienstag, 16.Juni

22:33 Uhr Mbappé mit dem Führungstor Mbappé macht nun doch sein Tor! Im Gegenzug direkt macht Jackson ein Traumtor zum 1:1 – doch Abseits! Hier ist nun Feuer drin!



21:49 Uhr 6 Minuten Nachspielzeit Die 1.Halbzeit ist fast vorbei. Frankreich zu ungenau. Highlight der 1.Hälfte: Jackson mit dem Pfostenschuß! Ansonsten keine Großchancen, Mbappé und Co. Olise irgendwie gar nicht sichtbar.



21:32 Uhr 1.Trinkpause Frankreich immer noch nicht auf der Höhe. Mbappé verliert den Ball und statt hinter her zu sprinten, bleibt er stehen. Das gab nun ein sichtbares Gespräch mit Dechamps.



21:18 Uhr 15 Minuten gespielt Senegal macht das hier gut, Frankreich hat Mühe und wartet auf den richtigen Augenblick. Aber ein Selbstläufer ist das hier nicht für Frankreich. 55% Ballbesitz für Les Bleus.



20:59 Uhr Anpfiff in New York Nach dem Hymnen geht es hier los! Wer entscheidet dieses großes Topspiel der WM Vorrunde?



20:10 Uhr Die offiziellen Aufstellungen Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Trainer: Deschamps Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. Trainer: Thiaw

19:20 Uhr Didier Deschamps in der PK Für die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps beginnt das Abenteuer WM 2026 jetzt erst richtig. Der Nationaltrainer steht vor seiner siebten Endrunde eines großen Wettbewerbs und hat mit Frankreich seit seinem Amtsantritt noch nie ein solches Turnier verpasst, es gab sechs Erfolge. In der Pressekonferenz am Montag ordnete er die Bedeutung des Auftaktspiels ein: „Ja, es ist wichtig, sehr wichtig, weil es das erste Spiel ist.“ Zugleich relativierte er den Druck: „Danach ist es nicht entscheidend, weil es noch zwei weitere Partien gibt.“ Und mit Blick auf die Statistik ergänzte er: „In den Statistiken hat der letzte Weltmeister sein erstes Spiel verloren“ gemeint war Argentinien, das 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien unterlag, „das hat ihn aber nicht daran gehindert, Weltmeister zu werden. Wir werden alles dafür tun, dieses erste Spiel gut zu lösen.“