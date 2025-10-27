Frankreich Frauen Fußballnationalmannschaft – News vor dem Deutschlandspiel am Dienstag

Frankreichs Top-Stürmerin fällt gegen Deutschland aus – Katoto verpasst Nations-League-Rückspiel

Die französische Frauen-Nationalmannschaft muss im entscheidenden Rückspiel gegen Deutschland in der Nations League auf eine ihrer gefährlichsten Angreiferinnen verzichten. Marie-Antoinette Katoto hat sich verletzt und wird am Dienstag nicht zur Verfügung stehen. Das könnte auch die Ausgangslage für das DFB-Team deutlich beeinflussen.

Katoto fehlt wegen Oberschenkelproblemen – Rückreise nach Lyon

Nach dem 2:1-Hinspielsieg der Französinnen gegen Deutschland am Freitag meldete sich Katoto mit Beschwerden im rechten Oberschenkel (link: französisch). Eine medizinische Untersuchung am Samstagvormittag bestätigte die Verletzung – der Ausfall für das Rückspiel war die Folge. Bereits am frühen Nachmittag wurde die Stürmerin zu ihrem Klub nach Lyon zurückgeschickt. Eine Nachnominierung wird es nicht geben.

Die 27-Jährige von Paris Saint-Germain hätte gegen Deutschland ihr 60. Länderspiel absolvieren können – ein persönlicher Meilenstein, der nun auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Frankreichs Bilanz gegen Deutschland bleibt durchwachsen

Trotz der Erfolge der letzten Monate ist die französische Bilanz gegen Deutschland alles andere als glänzend. Von bislang 25 Duellen konnten „Les Bleues“ nur sechs gewinnen – bei fünf Unentschieden und 14 Niederlagen. Auch das Torverhältnis spricht mit 22:48 deutlich für die DFB-Elf.

Für Cheftrainer Laurent Bonadei ist es das 18. Spiel an der Seitenlinie der französischen A-Nationalmannschaft der Frauen seit seiner Ernennung im August 2024. Mit bislang 13 Siegen bei nur zwei Niederlagen liest sich seine Bilanz zwar stark – doch das Rückspiel gegen Deutschland wird zur echten Bewährungsprobe.

Symbolträchtiges Duell für mehrere Nationalspielerinnen

Neben der sportlichen Brisanz bringt das Rückspiel auch für mehrere französische Spielerinnen persönliche Bedeutung mit. Pauline Peyraud-Magnin steht vor ihrem 70., Delphine Cascarino vor ihrem 80. und Katoto – wäre sie fit – vor ihrem 60. Länderspiel. Kadidiatou Diani ist mit 118 Einsätzen aktuell die erfahrenste Akteurin im Kader.

Insgesamt steht das Duell gegen Deutschland für Frankreichs Frauen-Nationalmannschaft unter einem besonderen Vorzeichen: Es ist das 533. Spiel in der Teamgeschichte – mit bislang 317 Siegen und über 1.100 erzielten Toren.