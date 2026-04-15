Frankreich bei der WM 2026 – Ekitiké verpasst die WM

Die schwere Verletzung von Hugo Ekitiké hat die nächste bittere Konsequenz: Der frühere Frankfurter Stürmer wird die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Das bestätigte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch. Laut Medienberichten soll es sich um einen Achillessehnenriss handeln.

Deschamps spricht Ekitiké Mut zu

Ekitiké war am Dienstag beim Aus des FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselt worden. Deschamps stellte dem 23-Jährigen anschließend die volle Unterstützung des Verbandes und seines Staffs in Aussicht. „Er wird zu seiner Bestform zurückfinden, davon bin ich überzeugt. Ich wollte ihm aber meine volle Unterstützung sowie die des gesamten Trainerteams zusichern“, sagte der französische Auswahlcoach. Die Verletzung werde Ekitiké „leider daran hindern, die Saison mit Liverpool zu beenden und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, ergänzte Deschamps.

Rückschlag für den Ex-Frankfurter

Für Ekitiké kommt der Ausfall zur Unzeit. Der Angreifer war im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt zum englischen Spitzenklub Liverpool gewechselt. Im September feierte er sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft und kam seither auf acht Länderspiele. Damit hatte er beste Aussichten, von Deschamps auch für die WM nominiert zu werden.