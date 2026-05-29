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Forbes: Real Madrid wertvollster Fußballverein der Welt – die komplette Liste

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Real Madrid bleibt trotz einer sportlich enttäuschenden Saison der wertvollste Fußballklub der Welt. Das geht aus dem neuen Ranking des US-Wirtschaftsmagazins Forbes hervor, in dem der spanische Rekordmeister zum fünften Mal in Serie auf Platz eins steht. Der FC Bayern ist als bester deutscher Verein Sechster.

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Kylian Mbappé von Real Madrid setzt sich im Zweikampf gegen Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München durch beim Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League in der Allianz Arena in München am 15. April 2026. (Lars Baron / Getty Images Europe via Getty Images)
Kylian Mbappé von Real Madrid setzt sich im Zweikampf gegen Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München durch beim Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League in der Allianz Arena in München am 15. April 2026. (Lars Baron / Getty Images Europe via Getty Images)

Real weiter an der Spitze, Bayern in den Top Ten

Forbes taxiert den Wert des FC Bayern auf 5,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro. Damit liegt der deutsche Rekordmeister zwar klar hinter Real Madrid, dessen Klubwert mit 8,15 Milliarden Euro angegeben wird, doch der Abstand bleibt erheblich. Für die Königlichen ist es bereits die zweite Saison nacheinander ohne Titel, dennoch untermauern sie ihre Ausnahmestellung auch wirtschaftlich.

Hinter Real folgen in der Liste der ewige Rivale FC Barcelona mit 6,4 Milliarden Euro und Manchester United mit 6,2 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist dabei Reals wirtschaftliche Bilanz in der Saison 2024/25: Mit 1,27 Milliarden US-Dollar erzielte der Klub laut Forbes den höchsten Umsatz, den ein Sportteam jemals verbucht hat.

Premier League dominiert die Forbes-Liste

Unter den 30 wertvollsten Vereinen stellt die englische Premier League mit elf Klubs die klare Mehrheit. Aus der Bundesliga schaffen es neben Bayern München auch Borussia Dortmund auf Rang 13 mit einem Wert von 1,9 Milliarden Euro sowie der VfB Stuttgart auf Platz 28 mit 0,75 Milliarden Euro unter die Spitzenvereine.

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Nach der Premier League folgt überraschend die nordamerikanische MLS mit sieben Mannschaften als zweitstärkste Liga in diesem Ranking. Forbes verweist dafür auf die in den USA abweichende Bewertungsmethode, bei der ein höherer Multiplikator angesetzt wird. So wurde trotz Reals Rekordumsatz zuletzt nicht der spanische Spitzenklub, sondern die Dallas Cowboys aus der NFL zum wertvollsten Sportteam der Welt erklärt.

Die komplette Liste der wertvollsten Vereine

RangVereinLigaWert (Mrd. $)+/- 1 JahrUmsatz
1Real Madrid🇪🇸 La Liga9,5+41 %1.265 Mio. $
2FC Barcelona🇪🇸 La Liga7,5+33 %1.063 Mio. $
3Manchester United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League7,2+9 %865 Mio. $
4Liverpool FC🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League6,2+15 %911 Mio. $
5Paris Saint-Germain🇫🇷 Ligue 15,8+26 %912 Mio. $
6FC Bayern München🇩🇪 Bundesliga5,7+12 %938 Mio. $
7Manchester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League5,5+4 %900 Mio. $
8FC Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League5,4+59 %895 Mio. $
9FC Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League4,2+29 %637 Mio. $
10Tottenham Hotspur🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League3,0-9 %733 Mio. $
11Atlético de Madrid🇪🇸 La Liga2,95+74 %488 Mio. $
12Juventus Turin🇮🇹 Serie A2,4+12 %458 Mio. $
13Borussia Dortmund🇩🇪 Bundesliga2,2+7 %579 Mio. $
14AC Milan🇮🇹 Serie A1,85+23 %447 Mio. $
15Inter Mailand🇮🇹 Serie A1,8+57 %586 Mio. $
16Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League1,4+56 %490 Mio. $
17Inter Miami🇺🇸 MLS1,35+13 %200 Mio. $
18LAFC🇺🇸 MLS1,32+6 %167 Mio. $
19Newcastle United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League1,25+14 %435 Mio. $
20LA Galaxy🇺🇸 MLS1,08+8 %106 Mio. $
21New York City FC🇺🇸 MLS1,02+17 %90 Mio. $
22Atlanta United FC🇺🇸 MLS1,0+3 %105 Mio. $
23Benfica🇵🇹 Primeira Liga0,96neu252 Mio. $
24AS Roma🇮🇹 Serie A0,94+16 %242 Mio. $
25Everton FC🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League0,93neu255 Mio. $
26Fulham FC🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League0,92+8 %253 Mio. $
27Brighton & Hove Albion🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League0,91+6 %295 Mio. $
28VfB Stuttgart🇩🇪 Bundesliga0,88neu323 Mio. $
29Seattle Sounders🇺🇸 MLS0,86+8 %100 Mio. $
30Austin FC🇺🇸 MLS0,855+4 %94 Mio. $

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