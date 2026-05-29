Forbes: Real Madrid wertvollster Fußballverein der Welt – die komplette Liste

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Real Madrid bleibt trotz einer sportlich enttäuschenden Saison der wertvollste Fußballklub der Welt. Das geht aus dem neuen Ranking des US-Wirtschaftsmagazins Forbes hervor, in dem der spanische Rekordmeister zum fünften Mal in Serie auf Platz eins steht. Der FC Bayern ist als bester deutscher Verein Sechster.
Real weiter an der Spitze, Bayern in den Top Ten
Forbes taxiert den Wert des FC Bayern auf 5,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro. Damit liegt der deutsche Rekordmeister zwar klar hinter Real Madrid, dessen Klubwert mit 8,15 Milliarden Euro angegeben wird, doch der Abstand bleibt erheblich. Für die Königlichen ist es bereits die zweite Saison nacheinander ohne Titel, dennoch untermauern sie ihre Ausnahmestellung auch wirtschaftlich.
Hinter Real folgen in der Liste der ewige Rivale FC Barcelona mit 6,4 Milliarden Euro und Manchester United mit 6,2 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist dabei Reals wirtschaftliche Bilanz in der Saison 2024/25: Mit 1,27 Milliarden US-Dollar erzielte der Klub laut Forbes den höchsten Umsatz, den ein Sportteam jemals verbucht hat.
Premier League dominiert die Forbes-Liste
Unter den 30 wertvollsten Vereinen stellt die englische Premier League mit elf Klubs die klare Mehrheit. Aus der Bundesliga schaffen es neben Bayern München auch Borussia Dortmund auf Rang 13 mit einem Wert von 1,9 Milliarden Euro sowie der VfB Stuttgart auf Platz 28 mit 0,75 Milliarden Euro unter die Spitzenvereine.
Nach der Premier League folgt überraschend die nordamerikanische MLS mit sieben Mannschaften als zweitstärkste Liga in diesem Ranking. Forbes verweist dafür auf die in den USA abweichende Bewertungsmethode, bei der ein höherer Multiplikator angesetzt wird. So wurde trotz Reals Rekordumsatz zuletzt nicht der spanische Spitzenklub, sondern die Dallas Cowboys aus der NFL zum wertvollsten Sportteam der Welt erklärt.
Die komplette Liste der wertvollsten Vereine
|Rang
|Verein
|Liga
|Wert (Mrd. $)
|+/- 1 Jahr
|Umsatz
|1
|Real Madrid
|🇪🇸 La Liga
|9,5
|+41 %
|1.265 Mio. $
|2
|FC Barcelona
|🇪🇸 La Liga
|7,5
|+33 %
|1.063 Mio. $
|3
|Manchester United
|🏴 Premier League
|7,2
|+9 %
|865 Mio. $
|4
|Liverpool FC
|🏴 Premier League
|6,2
|+15 %
|911 Mio. $
|5
|Paris Saint-Germain
|🇫🇷 Ligue 1
|5,8
|+26 %
|912 Mio. $
|6
|FC Bayern München
|🇩🇪 Bundesliga
|5,7
|+12 %
|938 Mio. $
|7
|Manchester City
|🏴 Premier League
|5,5
|+4 %
|900 Mio. $
|8
|FC Arsenal
|🏴 Premier League
|5,4
|+59 %
|895 Mio. $
|9
|FC Chelsea
|🏴 Premier League
|4,2
|+29 %
|637 Mio. $
|10
|Tottenham Hotspur
|🏴 Premier League
|3,0
|-9 %
|733 Mio. $
|11
|Atlético de Madrid
|🇪🇸 La Liga
|2,95
|+74 %
|488 Mio. $
|12
|Juventus Turin
|🇮🇹 Serie A
|2,4
|+12 %
|458 Mio. $
|13
|Borussia Dortmund
|🇩🇪 Bundesliga
|2,2
|+7 %
|579 Mio. $
|14
|AC Milan
|🇮🇹 Serie A
|1,85
|+23 %
|447 Mio. $
|15
|Inter Mailand
|🇮🇹 Serie A
|1,8
|+57 %
|586 Mio. $
|16
|Aston Villa
|🏴 Premier League
|1,4
|+56 %
|490 Mio. $
|17
|Inter Miami
|🇺🇸 MLS
|1,35
|+13 %
|200 Mio. $
|18
|LAFC
|🇺🇸 MLS
|1,32
|+6 %
|167 Mio. $
|19
|Newcastle United
|🏴 Premier League
|1,25
|+14 %
|435 Mio. $
|20
|LA Galaxy
|🇺🇸 MLS
|1,08
|+8 %
|106 Mio. $
|21
|New York City FC
|🇺🇸 MLS
|1,02
|+17 %
|90 Mio. $
|22
|Atlanta United FC
|🇺🇸 MLS
|1,0
|+3 %
|105 Mio. $
|23
|Benfica
|🇵🇹 Primeira Liga
|0,96
|neu
|252 Mio. $
|24
|AS Roma
|🇮🇹 Serie A
|0,94
|+16 %
|242 Mio. $
|25
|Everton FC
|🏴 Premier League
|0,93
|neu
|255 Mio. $
|26
|Fulham FC
|🏴 Premier League
|0,92
|+8 %
|253 Mio. $
|27
|Brighton & Hove Albion
|🏴 Premier League
|0,91
|+6 %
|295 Mio. $
|28
|VfB Stuttgart
|🇩🇪 Bundesliga
|0,88
|neu
|323 Mio. $
|29
|Seattle Sounders
|🇺🇸 MLS
|0,86
|+8 %
|100 Mio. $
|30
|Austin FC
|🇺🇸 MLS
|0,855
|+4 %
|94 Mio. $