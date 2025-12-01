Florian Wirtz zurück auf dem Feld – Isak trifft: Liverpool gelingt Befreiungsschlag

Isak trifft, Wirtz überzeugt – Liverpool atmet auf

Nach einer Serie schwacher Auftritte hat sich der FC Liverpool mit einem 2:0-Sieg bei West Ham United in der englischen Premier League zurückgemeldet. Rekordeinkauf Alexander Isak erzielte sein erstes Premier-League-Tor, der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz stand nach Verletzungspause wieder in der Startelf und verdrängte Mohamed Salah – ein Signal des Teammanagers. Der Erfolg bringt die Reds wieder näher an die internationalen Plätze.

Wichtiger Sieg nach schwierigen Wochen

Der Druck auf Liverpool war groß. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Nottingham Forest (0:3) und die PSV Eindhoven (1:4) stand die Mannschaft von Arne Slot in der Kritik. Gegen West Ham reagierte das Team – mit neuer Formation und frischem Mut. Besonders Wirtz, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt hatte, zeigte eine ansprechende Leistung und war am Führungstor maßgeblich beteiligt.

Wirtz verdrängt Salah – und liefert

Die Entscheidung, Mohamed Salah zunächst auf der Bank zu lassen, sorgte für Aufsehen. Doch Wirtz rechtfertigte seine Startelf-Nominierung. Der 22-Jährige setzte in der 60. Minute mit einem Steckpass Cody Gakpo in Szene, der wiederum Isak bediente – 1:0. Für Isak war es der erste Treffer in der Premier League, bislang hatte der 150-Millionen-Euro-Stürmer nur im League Cup getroffen. Wirtz selbst vergab zuvor (39.) eine Großchance auf seinen ersten Treffer im Liverpool-Trikot.

Späte Entscheidung durch Gakpo

In der Nachspielzeit machte Gakpo dann alles klar – 2:0 (90.+2). West Ham fand offensiv kaum statt und spielte ab der 84. Minute nach Gelb-Rot gegen Lucas Paqueta in Unterzahl. Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde erst spät (78.) eingewechselt und konnte keine Akzente setzen. Die Londoner stecken mit elf Punkten weiter im Tabellenkeller fest, während Liverpool neuen Mut schöpfen kann.

Vor Anpfiff wurde mit einer Schweigeminute dem verstorbenen West-Ham-Rekordspieler Billy Bonds gedacht, der am Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben war. Auf dem Platz zeigten die Reds anschließend eine deutlich stabilere Vorstellung – mit spielerischer Kontrolle und besserer Struktur als zuletzt. Für Wirtz, der in der 75. Minute ausgewechselt wurde, dürfte der Auftritt ein Fingerzeig sein – sowohl in Richtung Stammplatz als auch mit Blick auf die Nationalmannschaft.