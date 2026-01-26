Florian Wirtz dreht auf: Ist er zur WM 2026 wieder in Top-Form?

Spätestens seit seinem Wechsel zum FC Liverpool ist Florian Wirtz ein Spieler, der die Blicke der gesamten Fußballwelt auf sich zieht und auf dem damit auch jede Menge Erwartungen liegen. Doch in England tat sich der deutsche Nationalspieler zunächst sichtbar schwer, wodurch sich der 22-Jährige schnell mit durchaus harter Kritik aus der sensationslüsternen Presse auseinandersetzen musste.

Inzwischen jedoch scheint Wirtz auch fußballerisch in Liverpool angekommen zu sein. Ein Glück, denn in Deutschland hofft man natürlich auf einen Wirtz in Top-Form – gerade mit Blick auf die anstehende WM.

Ein Wechsel mit Anlaufschwierigkeiten

Bei Bayer Leverkusen war Florian Wirtz bereits in seinen jungen Jahren der Ausnahme- und Unterschiedsspieler, der nicht selten Partien nahezu im Alleingang entschied. Insbesondere unter dem ehemaligen Bayer-Erfolgscoach Xabi Alonso wuchs Wirtz in eine für ihn ideale Rolle hinein, die ihm alles erlaubte wie Kreativität, Verantwortung und jede Menge spielerische Freiheit. So ergaben sich Tore und Vorlagen fast beiläufig als Nebenprodukt seines Spiels.

Der Wechsel nach Liverpool sollte dann zunächst alles ändern. Die Ablösesumme weit jenseits der 100-Millionen-Marke sorgte natürlich dafür, dass Wirtz in England keinerlei Schonfrist und Eingewöhnungszeit zugesprochen wurde. Vielmehr wurde der junge Kreativspieler von Beginn an als Hoffnungsträger und Heilsbringer angesehen. Dadurch stand Wirtz vom ersten Spiel an unter scharfer Beobachtung – nicht nur von den eigenen Fans, sondern von einer ganzen Liga, die wenig Geduld kennt.

Dementsprechend traf der ehemalige Leverkusener in Liverpool auf einen Ort, der ihm keinerlei Eingewöhnungszeit bot. Die englische Premier League gilt nicht umsonst als beste und intensivste Liga der Welt. Hier tummeln sich die Superstars und jede Mannschaft ist hochkarätig besetzt. So freuen sich nicht nur Freunde von Metaspins Sportwetten hier über enge Partien, viel Kampf und trotzdem jede Menge fußballerische Qualität.

Bei den Reds musste sich Wirtz daher möglichst schnell ins neue Gefüge eingliedern. Trainer Arne Slot fordert Intensität in jeder Aktion. Für einen Spieler, dessen größte Qualität im Kombinationsspiel liegt, ist das eine Umstellung. Dementsprechend war dem DFB-Star gerade zu Beginn anzumerken, dass sein Spiel mit dem neuen System noch ein wenig fremdelte.

Zwischen Kritik und Fakten: Statistiken, Spielanteile und Wahrnehmung

Lange wirkten die Zahlen, die Wirtz im Trikot der Reds lieferte, ziemlich ernüchternd. Wenige Scorerpunkte und auch abseits davon vergleichsweise wenig Highlights sorgten dafür, dass das 22-jährige Offensiv-Ass sowohl in Deutschland als auch in England zum Teil hart kritisiert wurde.

Doch schon in dieser Zeit spielte Wirtz einige wichtige Pässe und bereitete immer wieder Chancen vor, die seine Mitspieler eigentlich vollenden mussten. In der in dieser Saison immer wieder kriselnden LFC-Mannschaft gehörte Wirtz in den internen Statistiken daher schon früh zu den Aktivposten.

Die öffentliche Wahrnehmung dagegen folgt oft einem einfachen Muster, das heißt keine Tore gleich keine Wirkung. Kritik ließ nicht lange auf sich warten. So stellten ehemalige Mitspieler Systemfragen und einige Experten zweifelten zügig an seiner generellen Premier-League-Tauglichkeit.

Körperliche Transformation als ein Schlüssel zur Top-Form

Die Kritik war sicher lauter als nötig, doch die Erkenntnis kam trotzdem schnell, denn Talent allein reicht in der Premier League nicht. Diese Liga fordert Widerstandsfähigkeit. Wirtz reagierte nicht mit Ausreden, sondern mit Arbeit. Ein gezieltes Programm zur Gewichtszunahme, zum Muskelaufbau und zur besseren Regeneration folgte. Der Effekt ist mittlerweile sowohl rein körperlich als auch auf dem Platz sichtbar.

So gehen mittlerweile Zweikämpfe nicht mehr so einfach verloren und auch Dribblings enden immer häufiger erfolgreich, da Wirtz an Robustheit zugenommen hat – ohne, dass seine Leichtigkeit verloren gegangen ist. Kein Wunder, dass auch Reds-Coach Arne Slot zuletzt offen darüber sprach, dass Wirtz von Spiel zu Spiel fitter werde. Eine Entwicklung, die nicht über Nacht kam und hinter der jede Menge Arbeit steckt.

Aufwärtstrend auf dem Platz: Tore, Vorlagen und wachsender Einfluss

Ende Dezember hat sich Wirtz dann nach über 1500 Pflichtspielminuten auch endlich mit seinem ersten Tor im Trikot der Reds belohnt. Sein Jubel darüber glich eher einem sichtbaren Aufatmen als einem Jubelsturm. Trotzdem scheint spätestens seitdem der Bann gebrochen und Wirtz in Liverpool vollständig angekommen zu sein, denn kurz darauf folgten schnell weitere Treffer und Vorlagen.

Insgesamt spielt Wirtz seitdem freier, direkter und noch mutiger. Seine Aktionen bekamen wieder diese besondere Zielstrebigkeit, die man aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen kannte. Trainer und Mitspieler lobten in den vergangenen Wochen daher zu Recht immer wieder seinen wachsenden Einfluss auf das Spiel der Reds.

Premier League 2025/2026 22 18 4 1596′ 1 3 (0) 1 6.8 Champions League 2025-2026 6 5 1 443′ 1 2 7.0 Gesamt: 28 23 5 2039′ 2 0 0 3 (0) 3 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 28 - Per Game In Startaufstellung 23 0.8 Per Game Minuten 2039 72.8 Per Game Tore 3 0.1 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Wirtz und die Nationalmannschaft: Zusammen stark?

Gerade während seines schweren Starts in Liverpool, diente Wirtz die DFB-Elf als willkommene Abwechslung. Hier wirkte vieles leichter, da ihm hier die Abläufe klar und die Rollen vertraut waren. So bot ihm die Nationalmannschaft etwas, was ihm im neuen Kluballtag oft fehlte, und zwar Ruhe und Vertrauen. Für ein Kreativ-Ass wie Wirtz sind solche Dinge kein Luxus, sondern oft Grundvoraussetzung für das eigene Spiel.

Wirtz’ zurückgewonnene Formstärke ist daher zumindest auch zu einem gewissen Teil darauf zurückzuführen, dass der junge Liverpool-Spieler in den Länderspielpausen mit der DFB-Elf neue Energie tanken konnte. Ob gegen Luxemburg, Nordirland oder die Slowakei – es war für jeden sichtbar, dass die letzten DFB-Spiele für Wirtz mehr waren als reine Pflichttermine. Hier wuchs sein Selbstvertrauen, wodurch er gestärkt zurück nach Liverpool reisen konnte.

So stärkte diese Zeit sicherlich auch die Verbindung zwischen Nationalelf und Florian Wirtz. Das könnte in Zukunft durchaus noch wichtig werden, denn das DFB-Team braucht einen starken Florian Wirtz, um bei der anstehenden Weltmeisterschaft den Sprung zurück in die Weltelite schaffen zu können.

Positive Signale, doch der Weg zur Top-Form bei der WM ist noch lang!

Insbesondere die letzten Wochen haben also gezeigt, dass sich Florian Wirtz mittlerweile auch in Liverpool auf einem richtig guten Weg befindet. Die körperliche Anpassung greift, der Einfluss aufs Spiel der Reds wächst und die Leichtigkeit scheint zurück. Nicht unwahrscheinlich, dass Wirtz von diesem schweren Start bei seinem neuen Verein am Ende sogar profitiert. Solche Widerstände zu überwinden, formen einen Top-Spieler. Gelingt es ihm, den eingeschlagenen Weg so weiterzugehen, könnten sich Fans der DFB-Elf im Sommer daher auf einen Wirtz freuen, der stärker ist als jemals zuvor.

Die Grundlagen dafür sind in jedem Fall gelegt und die Richtung der Formkurve stimmt. Entscheidend wird sein, ob Form und Gesundheit zu Beginn der Weltmeisterschaft 2026 wirklich zusammenfinden. Dann könnte ein wiedererstarkter Wirtz die DFB-Elf zum fünften WM-Titel führen.